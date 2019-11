Shawn Mendes se corona en el Olimpo de la música en unos MTV EMA 2019 muy repartidos El cantante canadiense, nombrado mejor artista del año en una gala en la que también triunfaron Taylor Swift, Halsey, Billie Eilish, Rosalía y Lola Índigo

El año pasado le tocó a su novia, Camila Cabello, pero este 2019 ha sido el joven cantante canadiense Shawn Mendes el que se ha coronado como el mejor artista del año en la gala de los MTV EMA 2019, los premios europeos de música por excelencia y que se han celebrado por segunda vez consecutiva en España. En concreto, en Sevilla, que cerró a lo grande su particular semana de la música con la gala, celebrada en Fibes, el palacio de congresos y exposiciones de la ciudad y que el pasado mes de febrero también acogió los Goya.

Ante más de tres mil gargantas jaleantes, Mendes dio un nuevo paso de gigante en su imparable escalada musical en Sevilla. El pasado año, el joven se hizo con dos premios en la gala que se celebró en Bilbao (Mejor Artista Canadiense y Mejor Artista en Vivo) y logró el mismo número de trofeos hace unos meses, en los MTV VMA (siglas de Video Musica Awards): Mejor Fotografía y Mejor Colaboración (este último por su tema «Señorita», que precisamente canta a dúo con Cabello). Este domingo, «sólo» consiguió uno, aunque el más importante de la noche, en unos galardones que estuvieron de lo más repartidos y que reconocieron el talento de más de una decena de artistas.

De hecho, solo hubo cuatro ganadores que se hicieron con más de un premio: la más que consagrada Taylor Swift (Mejor Canción por «Me», que interpreta junto a Brendon Urie, vocalista de Panic! At the disco), la aclamada Halsey (Mejor Artista Pop y Mejor Look), la banda surcoreana BTS (Mejor Artista en Vivo y Mejores Fans) y la revolucionaria Billie Eilish, todavía menor de edad y que se hizo con los premios a Mejor Canción (por «Bad guy») y con el de Mejor Artista Emergente. El año pasado, no hay que olvidar, Camila Cabello (que este año no se ha llevado ninguno) ganó cuatro trofeos.

Talento español

No podía faltar tampoco el galardón para Rosalía, que fue reconocida en la categoría de Mejor Colaboración por «Con altura», tema que canta con J Balvin y El Guincho. En clave nacional, también triunfó Lola Índigo, que se llevó el premio a Mejor Artista Española por delante de Amaral, el sevillano Beret, Anni B Sweet y Carolina Durante. La joven lo celebró a lo grande en sus redes sociales, donde agradeció a sus seguidores (que son los que votan en los premios) el haber apostado por ella. «De verdad que hacéis que merezca la pena todo el cansancio, las noches en vela y la lucha constante. Esto va por todos los fans que os dejáis la vida por mí y habéis estado ahí desde que nadie confiaba. Sois mi motor», escribió la artista en su Instagram, emocionada. No es para menos, pues su vida ha cambiado por completo en cuestión de dos años. En septiembre de 2017, se convirtió en la primera expulsada de Operación Triunfo en su regreso a La 1, pero este domingo, sobre el suelo de Sevilla, se coronó como la cantante española del momento.

Presentada por Becky G (que estaba nominada como Mejor Artista Pop), la gala contó con un buen número de actuaciones de muchísimos quilates. Inauguró el escenario Dua Lipa, que interpretó por primera vez su nuevo trabajo, «Don't start now». Tras ello, y a medida que se fueron entregando los premios, desfilaron por el escenario artistas veteranos como Akon y Liam Gallagher (que ya lleva una década desligado de Oasis y que recibió el galardón a Icono del Rock, entregado por primera vez en la gala), así como varios de los condecorados: Green Day (que ejerció de maestro de ceremonias el sábado, con un multitudinario concierto en la Plaza de España), Halsey, Ava Max o Rosalía, que puso en pie al Fibes con «Di mi nombre». Algunos de los premios, por su parte, fueron entregados por caras de lo más conocidas, como la intérprete sevillana Paz Vega, la cantante Sofía Reyes, el actor Terry Crews y la modelo Georgina Rodríguez, pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Con la ceremonia de este domingo, Sevilla ha cerrado una semana para el recuerdo en clave musical. En los últimos días, han actuado en la ciudad hispalense artistas de renombre como Aitana, Love of Lesbian, Don Patricio, The Struts, Carolina Durante o el grupo Viva Suecia (coronado el pasado año en Bilbao como Mejor Artista Español de 2018), aparte de Green Day. Una semana que ha contado con un despliegue importante, tanto por parte de la ciudad como de MTV, que tendrá operarios trabajando en la capital hispalense hasta el próximo jueves. Una actividad frenética, a la altura de unos premios que el año que viene abandonarán España (desembarcarán en Budapest) y en los que la organización trabaja desde ya.