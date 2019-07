El sensual baile de Sam Smith que está causando sensación en las redes

Sam Smithlanzaba hace seis horas su primer single en solitario de 2019. Con la canción «How Do You Sleep?» ha publicado un vídeo en el que el cantante muestra sus dotes para el baile.

En el videoclip, dirigido por Grant Singer, que ha trabajado con artistas como Taylor Swift o Ariana Grande, el cantante interpreta una sorprendente y sensual coreografía. El baile, firmado por Parris Goebel y en el que Smith dirige a un elenco de bailarines en unos arriesgados movimientos, recuerda a los realizados por Beyoncé en algunas de sus canciones.

El propio Smith presentaba el vídeo en su cuenta de Twitter con un mensaje en el que afirmaba que con esta coreografía había sacado a relucir a la reina del baile que llevaba dentro.

I have never been this excited for a release. Ah My inner dancing queen is about to come out. You ready? July 19th x pic.twitter.com/4jvkR3kxlM