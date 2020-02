El señor que confundieron con el abuelo de Billie Eilish y que fue el otro gran protagonista de los Grammy

Terry George está dando la vuelta al mundo de la manera más inesperada. Todo comenzó participando en un sorteo para ir a la gala de los Grammy. Le tocó. Pero en un lugar increíble, al lado de Billie Eilish, la gran ganadora de la noche. Y a su lado siempre George, el otro gran protagonista de la gala...

Muchos incluso pensaron que se trataba de su abuelo, como informa la BBC, pero nada más lejos de la realidad. Artista y empresario, no se conocen de nada. Pero acabaron disfrutando casi como en familia de la gran noche de Eilish, que se llevó los Grammys en todas las categorías más importantes.

Después de la gala, el hombre, adjuntando un selfie con la cantante, escribió en su cuenta de Twitter: «Es una noche que no olvidaré... Qué privilegio haber estado sentado junto a ella y su familia». Lo más curioso de todo es que George, según reconoce, hasta hace muy poco creía que Billie Eilish era el nombre de un humorista irlandés.

It’s a night I won't forget. When @billieeilish scooped up 5 Grammys. She was almost embarrassed by her own success. So humbled! Such privilege sitting with her and her beautiful family. pic.twitter.com/RlhDU7Kv2F