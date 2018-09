Seis huellas de U2 en Dublín

Todo empezó en el colegio con un póster que anunciaba la búsqueda de músicos para una banda, colgado en el tablón de anuncios de la escuela por Larry Mullen, de 14 años. De los seis que respondieron, tres serían futuros miembros de U2: Paul Hewson (Bono), David Evans (The Edge) y Adam Clayton. Los cuatro se reunieron para una jam session en el hogar de infancia de Mullen, en el número 60 de Rosemount Avenue (en la cocina, para ser exactos) y el resto, como se suele decir, es historia del Rock and Roll.

St Stephen's Green

Uno de los lugares más famosos de Dublín, St Stephen's Green, fue el ‘escenario’ donde U2 tocó su primer concierto y donde ahora se luce una placa en su honor (una de las muchas que se pueden encontrar en la ciudad). En el año 2000, Bono y The Edge recibieron el título honorífico de «Freeman of the City of Dublin», un reconocimiento que cuenta con un curioso privilegio: poder llevar ovejas a pastar en St Stephen's Green. Menos de 24 horas después de recibir el título, la banda se presentó en «the Green» con dos corderos que bautizaron «My Little Lamb» y «Michael Jackson».