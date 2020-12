Seis canciones emblema para festejar el 60 cumpleaños de Loquillo Con más de 35 años en el «show business» sobre sus rotundas espaldas, el artista catalán es historia viva de la música patria

Loquillo nació con un objetivo, una marca de Caín en su entrecejo: ser una «rock & roll star». Y lo consiguió, el chico del barrio del Clot lo consiguió. También mantenerse, ojo. Este 21 de diciembre cumple 60 años, y el artista continúa erguido «sin hacer el avestruz» y sacando discos e incluso libros, como aquel «Chanel, cocaína y Dom Pérignon», último tomo de sus memorias noveladas, en cuya presentación el año pasado reflexionó: « En España hay una asignatura pendiente de envejecer con elegancia en el rock».

Con más de 35 años en el «show business» sobre sus rotundas espaldas, el artista catalán es historia viva de la música patria. Y, como los clásicos, sigue de moda, una moda de estilo «rockabilly» que lleva a gala en tiempos de trap y música urbana, como un hermoso y solvente «Cadillac solitario». Con motivo de este aniversario repasamos algunas de las canciones más emblemáticas del Loco.

«Feo, fuerte y Formal»

La leyenda falsa contaba que cuando murió John Wayne, su última esposa decidió suprimir su nombre del epitafio por temor a una profanación y colocaron una lapida con esta inscripción: «Feo, fuerte y formal». A partir de aquí, Loquillo canta sobre sí mismo en este tema que da título a su duodécimo álbum de estudio. En 2001 y junto a Los Trogloditas.

«Cadillac Solitario»

Ahora que está en la picota Raphael y sus fans por los conciertos realizados en el WiZink Center, recordar que el pasado julio Loquillo también actuó ante 1.800 personas en el recinto madrileño porque como le dijo a ABC: « Lo tengo clarísimo. Hay que dar lo mejor de nosotros mismos. Por el oficio, por la gente, por la vida. No es el momento de hacer el avestruz». Este emocionante show lo cerró con su mítico «Cadillac solitario», tema compuesto por Sabino Méndez y que es una de las canciones más emblemáticas de su repertorio pero también de toda la historia del pop español.

«Cuando fuimos los mejores»

Otro de los himnos del Loco, que en este caso, dadas las circunstancias pandémicas, tiene un toque de nostalgia extra añadida por la pandemia a una canción ya de por sí nostálgica. «Cuando fuimos los mejores, los bares no cerraban. Cada noche en firme, a la hora señalada», así se inicia esta balada con música de Gabriel Sopeña y letra del propio rockero catalán.

«Rock & Roll Star»

Grabada por primera vez en 1981 junto a los predecesores de Trogloditas, Los Intocables. Pereza incluso la versioneó realizando una interpretación en directo conjunta en el Vicente Calderón. Tema legendario de su discografía y del rock español.

«El Rompeolas»

Con letra de Sabino Mendez de nuevo, esta canción de 1988 es otro de los clásicos del rockero que no perecen, pues habla de dar un paso adelante sin mirar atrás, tema eterno. Considerada otro himno para sus seguidores, hasta da nombre a unos locales de ensayo en Madrid. Como anécdota colateral, en diciembre de 2018 durante una actuación en Londres, Loquillo la tuvo una vez más con los miembros de seguridad del recinto justo en el momento de interpretar «El Rompeolas». Al parecer, alguien del público se subió a hombros a su chica y el segurata les llamó la atención. El cantante se percató de la situación y le dijo al portero: «This is my festival. It's my festival, ok?». Y ovación para Loquillo como resultado, claro.

«El hombre de negro»

Este tema de Johnny Cash adaptado por Gabriel Sopeña cuenta con los cameos de lujo de Andrés Calamaro, Enrique Búnbury y Jaime Urrutia, inmejorables patas para ningún banco, sobre todo su banco.