Sale a la luz una canción inédita de Roxette, grabada antes de la muerte de Marie Fredriksson «Let Your Heart Dance With Me» formará parte de «Bag Of Trix», una recopilación que se lanzará a finales de año

La carismática Marie Fredriksson falleció en diciembre de 2019 a los 61 años, víctima del cáncer casi dos décadas después de que le diagnosticaran un tumor cerebral. Pero gracias al prolífico flujo de melodías del compositor Per Gessle, al grupo sueco Roxette aún le queda un importante excedente de material entre el que elegir para sus álbumes. En el caso del último álbum de estudio del grupo, «Good Karma», publicado en el verano de 2016, se descartaron un par de canciones que no entraron en el disco. Una de ellas fue «Let Your Heart Dance With Me», que finalmente ve la luz gracias a «Bag Of Trix», la magnífica colección de material inédito de Roxette que se lanzará a finales de este año.

«Quería escribir una canción clásica y sencilla de «aplaudir y pisar fuerte», y salió «Let Your Heart Dance With Me». Ya me gustó en el estudio, pero como de costumbre, ya teníamos tantas candidatas que tuvimos que esperar una segunda oportunidad. Y cuando surgió la idea de este proyecto, fue un hecho», explica Per Gessle.

Gessle le dio «Let Your Heart Dance With Me» al maestro de las mezclas Ronny Lahti, quien hace unas dos décadas aportó al álbum de Roxette «Room Service» su característico brillo pop. El resultado ahora es una canción que irradia verano, sol y optimismo, a pesar de haber sido grabada durante una época en la que Marie estaba en sus últimos días con Roxette debido a los crecientes problemas de salud después de su tratamiento contra el cáncer una década antes.

El video de «Let Your Heart Dance With Me» también se estrena hoy, 2 de octubre, y contiene imágenes de los archivos personales de Per y Marie, ofreciendo una espectacular y nostágica revisión de su carrera.

También hoy, a las 16:30 hora española Per Gessle asistirá desde el Canal Oficial de Roxette en Youtube a una sesión de preguntas y respuestas con los fans del grupo en todo el mundo.

Durante el confinamiento, Roxette publicó otra pequeña joya, hasta ahora inédita digitalmente, con la que en su día rindieron homenaje a The Beatles. Grabada en un día soleado en noviembre de 1995, es una versión de «Help!» que fue el primer adelanto de «Bag of Trix».

«Aterrizamos literalmente de nuestra gira mundial «Crash! Boom! Bang! World Tour» en mayo, tomamos un breve descanso en verano, para luego volver al estudio en Estocolmo con el propósito de grabar cuatro nuevas canciones para nuestro primer álbum recopilatorio «Don't Bore Us – Get To The Chorus!», recuerda Pessle. «El álbum salió en otoño, y para promocionarlo decidimos hacer un pequeño concierto en Shepherd's Bush en Londres y también grabar algunas canciones acústicas en el Holy Grail de los estudios Abbey Road, que sería emitido por la BBC en Inglaterra. Estábamos (¡todavía estamos!) totalmente flipados con The Fab Four, por lo que estando en Abbey Road no pudimos evitarlo y caímos en la tentación de hacer nuestra propia versión de «HELP!» de The Beatles. Fue un gran día, la historia del pop en cada esquina, y una sensación increíble de formar parte del legado de Abbey Road».