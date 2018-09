Rozalén: «Estaría bien cantar con Maluma» La cantante dará este sábado el último concierto español de la gira «Cuando el Río Suena», antes de viajar a América

Esta semana, María Rozalén tenía un día libre para descansar, «pero aquí estoy, contestando tus preguntas» dice al teléfono la cantante de moda. De moda no sólo para el público, también para sus colegas de profesión, que se la rifan para colaborar con ella. Porque si no es capaz de decir que no a la prensa, imagínense a sus héroes de la música.

¿Cómo le ha ido este verano de conciertos?

Mejor imposible, porque no he tenido un verano tan ocupado en toda mi vida. El otro día tuve que posponer un concierto en Albacete porque cayó un chaparrón que nos impidió actuar, pero por lo demás todo ha ido maravillosamente.

Ha pasado por el festival Sonorama, ¿cómo se sintió en ese hábitat «indie»?

¡Genial! Había una marea de gente impresionante frente al escenario, y nos lo pasamos de fábula cantando con ella.

El día de su próximo concierto coincide con el cumpleaños de su último disco, «Cuando el Río Suena».

Parece una locura que ya haya pasado un año. He vivido tantas cosas en estos meses que parece que haya pasado toda una vida. Estoy muy agradecida por todo lo bueno que me ha traído este disco.

Su éxito le ha permitido no sólo conocer a algunos de sus ídolos de la música, sino también colaborar con ellos.

Sí, la verdad es que he cantado con muchos. Incluso me han echado la bronca por hacer tantas colaboraciones (risas)... Es que no sé decir que no, y mucho menos cuando quien me propone colaborar es alguien al que le debo tanto, como por ejemplo Pedro Guerra. Me invitó a cantar en una canción de la reedición que va a publicar de su disco «Golosinas». ¡Cómo iba a negarme, si es uno de los discos más importantes de la escena de cantautores de este país!

También ha trabajado recientemente con el ex El Canto del Loco David Otero, que en principio está más alejado de su estilo.

Es que esa es precisamente otra buena razón para hacer una colaboración. Salir de mi territorio habitual para enriquecerme con otros sonidos y otras formas de trabajar.

Otro músico de su lista de duetos recientes es Kevin Johansen.

Es uno de mis artistas favoritos desde hace mucho tiempo. Su sensibilidad y su ternura al componer me parecen una maravilla.

Y ahora, ¿ha estado trabajando con Amaia, de Operación Triunfo?

La gente se ha vuelto loca por subir a Instagram una foto que me hice con ella. A ver, sí que hemos hecho algo, pero no tiene nada que ver con lo que se está diciendo por ahí. No estoy coescribiendo con ella su primer disco ni nada parecido.

Se trata de un single, entonces.

No, es otra cosa. Es un caramelito, un regalo que hemos preparado para nuestros fans. Pero tendréis que esperar un poco para verlo. ¡Tened paciencia!

Hace poco compartió cartel con Maluma en un festival. Resulta chocante, dadas sus visiones antagónicas sobre el sexismo, ¿verdad?

Pues la verdad es que sí. Pero lo más curioso es que me he cruzado con él varias veces este verano.

¿Se han conocido en persona?

No, qué va.

Él asegura que no es machista...

Bueno, sus letras no parecen darle la razón... Es un tema complejo, porque a mí tampoco me gusta que se censure a nadie. No sé, estaría bien conocerle, o hasta cantar con él (risas). Quizá así se destensaría un poco el debate sobre el machismo.