Rozalén: «Nos estamos comiendo a los refugiados. Es una realidad»

Con más de 120 conciertos y cerca de cien mil espectadores, la nueva gira de Rozalén está recorriendo la geografía española y hoy visita el WiZink Center para presentar el aclamado «Cuando el río suena…», disco que ya ha alcanzado la certificación de Platino. El concierto se celebrará, por cierto, sólo dos días después de su cumpleaños.

—Felicidades. ¿O le fastidia cumplir años?

—Muchas gracias. Son 33, la edad de Cristo. A mí me encanta cumplir años.

—¿Estos días le vienen muchas imágenes de su debut en el Wizink?

—Muchísimas. He cantado allí muchas veces con otra gente. Por eso cuando canté allí sola, fue brutal. Cuando me lo propusieron me cabreé, me pareció demasiado. Pero me comí mis palabras porque fueron 8.000 personas. Y ahora van a ser 12.000. Siempre mido las cosas comparando con la población de mi pueblo, Letur, que son 600, y digo: «esto son nosecuántos Letures». Lo del viernes van a ser muchos.

—Y le cantarán el cumpleaños feliz.

—Supongo. Va a ser la vez que más gente me cante el cumpleaños feliz.

—Actuó en el Viña Rock, ¿qué tal?

—Me respetaron, que era lo que más miedo me daba. Allí apedrearon a Ramoncín... Pero no, los punkis cantaron «La Puerta Violeta» (risas).

—Este domingo va a firmar en la Feria del Libro

—Sí, a mediodía. Tengo muchas ganas. He hecho firmas de mi libro en Sant Jordi y en Valladolid, y es brutal que la gente se te acerque por él y te lo comente. El otro día incluso hubo un par de mujeres que vinieron solo por el libro, que me confesaron que nunca me habían escuchado. ¡Me habían conocido como escritora! Yo tenía tanto miedo de sacar un libro, por el respeto que tengo a los escritores, y como ahora saca libros todo el mundo...

—El otro día en un acto solidario en Ciudad Real dejó un titular muy impactante.

—Que nos estamos comiendo a los refugiados. Es que es una realidad. Comemos plástico porque los peces lo llevan dentro, y lo mismo pasa con los cuerpos de los refugiados que se ahogan. Los peces se los comen, y nosotros pescamos esos peces. No me estoy inventando nada.