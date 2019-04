Rosalía, nueva profesora de español de Alicia Keys

Rosalía está de dulce y lleva un buen tiempo así. La catalana ha sido confirmada en Glastonbury, la acabamos de ver debutar en Coachella o en unos espectaculares vídeos en su inicio de gira en Argentina, por no hablar de los Grammy que obtuvo... Cada cosa que hace y dice la catalana es motivo de miles de comentarios en las redes. Y la última noticia, con razón: Alicia Keys le ha pedido que sea su profesora de español.

Need my Spanish RIGHT so I had to hit my girl @Rosaliavt 💥💥💥 Shout out to my beautiful sis!! She helped me make sure I was 100% for Calma to shine with @pedrocapo and @farrukoofficial !!!Watch the full video on my youtube channel. https://t.co/QQMS9pSCK8pic.twitter.com/1QdFtiIQ0F