Rosalía empequeñece ante Beyoncé en el estreno de «El Rey León»

Tenía que ser Beyoncé quien le bajase los humos a Rosalía. En el estreno de «El Rey León» estuvieron las dos, pero la prensa extranjera sólo tuvo ojos para la cantante estadounidense. La autora de «Malamente» intentó plantar batalla mediática jugándosela con un vestido arriesgado, pero ni por esas pudo robarle un ápice de protagonismo a su ídolo.

Tras pasar por los festivales Mad Cooly Bilbao BBK Live, donde fue ovacionada pero también demostró tener ciertas carencias (con el propio «show», pero especialmente con el repertorio: le faltan canciones más coreables), Rosalía acudió este domingo a la «premiere» del año en Londres vestida con un modelo de latex negro casi al estilo «catwoman», con el que no terminó de lograr su objetivo de acaparar los focos.

Todas las miradas fueron hacia dos parejas celebérrimas, los duques de Sussex, Harry y Meghan, y los cantantes Jay Z y Beyoncé. Los cuatro acapararon los objetivos de las cámaras y los textos de los periodistas extranjeros, que no han mencionado la presencia de Rosalía en el evento (la web Just Jared es una de las pocas excepciones) a pesar de su ostentoso «look», que por otra parte ha sido muy criticado en redes sociales por no ser «lo más adecuado» para acudir al estreno de una película infantil.

El encuentro entre las dos parejas, sin embargo, sí ha sido detallado fielmente por los medios internacionales, que destacan el piropo de Beyoncé hacia el nuevo miembro de la familia real británica: «Tu bebé es precioso», le dijo a Megan Markle al saludarse.

Al estreno también acudieron Elton John y su marido, David Furnish; el director de cine Guy Ritchie, el productor y músico Pharrell Williams; la cantante Ella Eyre o el actor Vin Diesel.