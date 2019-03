Rosalía desmiente al alcalde de Valladolid tras la polémica desatada por su caché La artista asevera que la afirmación de Óscar Puente «está lejos de ser verdad»

La noticia saltó este jueves. El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, anunciaba en Twitter que el cartel para las fiestas de la capital vallisoletana estaba cerrado. En el mismo mensaje, un usuario curioso preguntó por Rosalía y Puente desveló el caché de la artista catalana como explicación a por qué su nombre no aparecía en el cartel. «Pide 500.000 €. Tú me dirás», sentenció Puente en Twitter. Una cifra que, cierta o no, desató los comentarios.

El capítulo sobre el caché de Rosalía no se cerró ahí y la revelación del alcalde de Valladolid causó chascarrillos, comentarios y críticas en la Red. Hoy ha sido la propia Rosalía quien ha respondido y en un mensaje en Twitter desmiente tajantemente la información vertida por Puente, que según la artista «está lejos de ser verdad». «Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad», reza el mensaje en su red social. Eso sí, en ningún momento habla de cuál es su caché o cuánto dinero pide por actuación.

Lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos x nuestro show es q es falso. Es cierto q no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increible, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad. — R O S A L Í A (@rosaliavt) 23 de marzo de 2019

Las palabras de la cantante llegan un día después de que la catalana haya colgado el cartel de «todo vendido» de su gira por Estados Unidos. Un tour que la llevará a actuar desde Nueva York a San Francisco, pasando por el mítico escenario de Coachella. En España, ocupa la primera línea de el Bilbao BBK Live y el Primavera Sound, dos de las grandes citas estivales del año en el país.

Si las palabras de Rosalía parecían poner punto y final a la polémica, Óscar Puente ha insistido en su versión. En respuesta a la propia cantante, el alcalde de Valladolid ha afirmado que el agente de la artista fue quien estipuló la cifra de medio millón de euros como punto de partida. «Su agente nos dijo, después de tenernos 2 meses esperando, que empezarían a hablar con nosotros a partir de 500.000€», asegura el político.

A pesar de la polvareda levantada, Puente no cierra la puerta a una posible actuación de Rosalía en Valladolid. «En todo caso si esa no es la cifra digamos su caché y estaremos encantados de contratarla. Ya lo intentamos en 2018 cuando nos pedía 45.000€ pero no tuvo fecha», ha indicado en el mismo mensaje.