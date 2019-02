Roger Waters, a chupitos por Maduro: «Venceremos»

Roger Waters vuelve a la carga en su defensa del régimen de Maduro, esta vez a base de chupitos (imaginamos que de ron venezolano) para brindar por su «resistencia» frente a «los poderes imperialistas que quieren destruir su revolución». En un breve vídeo grabado en una de sus mansiones en Europa y lanzado este domingo en Twitter, el músico británico asegura que admira al pueblo de Venezuela «desde 1998 e incluso antes» y pide que cesen «los ataques externos» contra el país: «No invadan Venezuela, es un pueblo orgulloso, independiente y soberano, ellos pueden arreglárselas solos», proclama antes de beberse un lingotazo y decir «¡Viva Venezuela!».

A video I made for the concert on the Venezuelan side of the border tonight. #handsoffvenezuelapic.twitter.com/XeTUngFYGF