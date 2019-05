Rocketman ¿Cuál es tu canción favorita de Elton John? Spotify desvela sus canciones más escuchadas antes del esperado estreno de «Rocketman»

Ante el estreno de «Rocketman», el esperado «biopic» de Sir Elton John, Spotify desvela cuáles son las canciones favoritas de los usuarios en España y en todo el mundo.

La relevancia y vigencia de la música del artista británico están más allá de toda duda, pero aún así los datos de Spotify son apabullantes: las canciones de Elton John se han escuchado más de 2.000 millones de veces en la plataforma y están presentes en más de 39 millones de playlists.

Como no podía ser de otra forma, la canción más popular de Elton John en todo el mundo es «Rocket Man (I Think It’s Going to be a Long, Long Time)», con 250 millones de reproducciones. Este mítico tema pertenece al álbum «Honky Chateaux» editado en 1972, que es también el más escuchado en Spotify.

En cambio, la canción favorita de los españoles es «Your Song», coescrita con Bernie Taupin y el primer gran éxito del músico, de su segundo disco «Elton John» (1970). Tras ella, los temas más escuchados en nuestro país son «Sacrifice», «Don’t Go Breaking My Heart» (cantada junto con la también británica Kiki Dee) y, ahora sí, «Rocket Man». De hecho, España se encuentra entre los 10 países en los que más se reproducen las canciones de Elton John.

Hits actuales

Pero Elton John no sólo vive de éxitos pasados en Spotify y, recientemente, subió a la plataforma «Young Dumb and Broke», un Spotify Single grabado en directo junto con Kahlid en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos).

Elton John, con Taron Egerton

Un dato curioso: cuando Ed Sheeran, buen amigo de Elton John, lanzó «Castle on the Hill» en febrero de 2017, las escuchas de «Tiny Dancer» (que se menciona en la letra) crecieron un 26% en Spotify. Otro dato curioso: no es la primera vez que Taron Egerton, protagonista de «Rocketman», versiona a Elton John para el cine. Ya lo hizo para la película de animación ¡Canta!, en la que ponía voz al personaje de Johnny, un gorila de montaña que cantaba «I’m Still Standing».

Para celebrar como se merece el estreno de película de Paramount, ya se puede escuchar su banda sonora en la playlist oficial de «Rocketman».

Un fotograma de «Rocketman»

Y para disfrutar de los grandes éxitos de Elton John, se puede acudir a la playlist «This Is Elton John».

Canciones de Elton más escuchadas en el mundo:

“Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time)”

“Tiny Dancer”

“Don't Go Breaking My Heart (with Kiki Dee)”

“Your Song”

“I’m Still Standing”

“Bennie and the Jets (remastered 2014)”

“Sacrifice“

“Can You Feel The Love Tonight”

“Goodbye Yellow Brick Road (remastered 2014)”

“Crocodile Rock”

Canciones de Elton más escuchadas en España:

“Your Song”

“Sacrifice”

“Don't Go Breaking My Heart (with Kiki Dee)”

“Rocket Man (I Think It's Going To Be A Long, Long Time)”

“I’m Still Standing”

“Nikita”

“Tiny Dancer”

“Can You Feel The Love Tonight”

“I Guess That's Why They Call It The Blues”

“Crocodile Rock”

Discos de Elton John más escuchados en el mundo:

‘Honky Chateau’ (1972)

‘Goodbye Yellow Brick Road’ (1973)

‘Madman Across the Water’ (1971)

‘Rock of the Westies’ (1975)

‘Elton John’ (1970)

Países donde más se escucha la música de Elton John:

Estados Unidos

Reino Unido

Australia

Canadá

Brasil

Alemania

México

Países Bajos

Suecia

España

Edad y sexo de los usuarios de Spotify que más escuchan la música de Elton John:

Hombres, 18-24

Mujeres, 18-24

Hombres, 35-44

Hombres, 25-29

Hombres, 55+

Las colaboraciones de Elton John más escuchadas:

“Don't Go Breaking My Heart (with Kiki Dee)”

“Don't Let The Sun Go Down On Me - Live At Wembley Arena / 1991 (with George Michael)”

“Young Dumb & Broke - Recorded At The Colosseum, Caesars Palace, Las Vegas (with Khalid”

“Stan (with Eminem)”

“Bennie And The Jets - 2018 Version (with Logic, P!nk)”

Las canciones más escuchas de Elton John década a década:

1960’s - “Skyline Pigeon”

1970’s - “Rocket Man (I Think It’s Going to be a Long, Long Time)”

1980’s - “I’m Still Standing”

1990’s - “Can You Feel the Love Tonight”

2000’s - “Are you Ready For Love?”

2010’s - “Young Dumb and Broke” - Grabada en el Coliseo del Caesars Palace, de Las Vegas, con with Khalid