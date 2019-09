Rock FM busca las 500 mejores canciones del rock and roll La gran fiesta radiofónica para los amantes del género tiene lugar este fin de semana. Del viernes al domingo, a través de esta emisora, conoceremos los resultados de una votación en la que han participado cientos de miles de personas

J. V. Actualizado: 27/09/2019 11:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La gran fiesta radiofónica del rock and roll en nuestro país tiene lugar este fin de semana. Como es tradición anual, Rock FM se propone buscar las 500 mejores canciones de la historia del rock, que nos irá mostrando en el maratoniano Rock FM 500 que se celebra este «finde». Si os preciais de ser buenos aficionados al género no os lo podéis perder. ¡Es una cita impepinable!

Así, la séptima edición de este evento comienza este viernes a las seis de la tarde y terminará el domingo a la misma hora, con un modus operandi que consiste en ir descubriendo uno a uno los 500 temas más votados. Del menos votado al más votado, como debe ser, durante las 48 horazas que dura este encuentro con el rock.

[Aquí está la lista de Spotify de las 500 canciones de 2018]

Según nos contaba El Pirata, el capitán de este navío rockero llamado Rock FM 500, ni siquiera él sabe el resultado de las votaciones, que le irán distribuyendo a cada comunicador poco antes de que le toque su turno al frente del micro. El propio Pirata será el encargado de dar el trabucazo de salida el viernes a las seis de la tarde hasta las ocho, empezando por la canción 500 hasta donde llegue. También cerrará el último día.

«No tengo los resultados en absoluto. Me los pasan unos minutos antes de llegar, yo a la radio llego con la hora pegada al culo. Para mi programa de cada día suelo llegar con un minuto de antelación como máximo. Y para esto, como es un programa más ilusionante, llegaré con 10 minutos de antelación. Tampoco más. Y entonces es cuando me dicen los temas de la parte del programa que a mí me toca», nos contaba el locutor.

Concretamente, estos son los horarios de cada locutor:

Viernes:

18:00 – 20:00: El Pirata

20:00 – 22:00: Raúl Carnicero

22:00 – 00:00: Mariskal

00:00 – 02:00: Rodrigo Contreras

Sábado:

02:00 – 07:00: Raúl Carnicero

07:00 – 10:00: Carlos Medina

10:00 – 14:00: Marta Vázquez

14:00 – 18:00: Raúl Carnicero

18:00 – 22:00: Diego Cardeña

22:00 – 00:00: Rodrigo Contreras

Domingo:

00:00 – 07:00: Alberto Mazcuñán

07:00 – 10:00: Carlos Medina

10:00 – 12:00: Raúl Carnicero

12:00 – 14:00: Mariskal

14:00 – 16:00: Marta Vázquez

16:00 – 18:00: El Pirata

¿Quién ha ganado en ediciones anteriores?

En las seis ediciones anteriores, solo tres canciones han conseguido hasta ahora alzarse con el premio, y solo una ha conseguido revalidar su dominio. ¿Cuál es? Pues «Bohemian Rhapsody», emblemático tema de Queen y que ha dado título al reciente biopic de la banda. Las otras dos ganadoras fueron «Stairway to Heaven», de Led Zeppelin, y el «Highway to Hell» de AC/DC en la segunda y tercera edición del RockFM 500 respectivamente.

«Es bastante lógico que a lo más alto del 500 lleguen los temas que más pegan. Un año fue "Highway to Hell", de AC/DC, y era lógico porque la banda había estado por aquí dando conciertos gratis. El año pasado salió "Bohemian Rhapsody" y también era perfectamente lógico por la eclosión que había tenido la película sobre la banda. Hay veces que el sentir popular se hace lógica. Vamos a ver qué sale este año», comenta El Pirata.

Siguiendo esta dinámica lógica, entre las candidatas a subir de puesto o ganar podrían estar alguna de Metallica o Guns n' Roses puesto que la primera banda ha estado por nuestro país llenando recintos con miles de personas y la segunda está cada vez más cerca de lanzar nuevo álbum. ¡Veremos! Otras canciones que han estado en la pomada han sido «Imagine» de John Lennon, o «(I Can't get no) Satisfaction», de los Rolling Stones.

Recordamos también que el proceso para seleccionar estas 500 mejores canciones de la historia del rock consistió en abrir un periodo de votación durante «tres o cuatro semanas», en palabras del Pirata, en la página web de Rock FM. La participación ha sido alrededor de las 350.000 personas.