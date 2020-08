Robert Plant, el chico que pudo ser contable y se convirtió en estrella del rock, cumple 72 años El cantante de Led Zeppelin, que también es vicepresidente del club de fútbol Wolverhampton, ha tenido una vida llena de curiosidades poco conocidas por sus fans

Nacho Serrano Actualizado: 20/08/2020 12:59h

Robert Plant está en el Top10 de los mejores cantantes de la historia del rock. Quizá incluso en el Top5, y eso obviamente lo ha convertido en uno de los artistas más populares del género. Pero el vocalista de Led Zeppelin (sin menospreciar su formidable carrera solista, ese es el título por el que siempre se le recordará), que este jueves 20 de agosto cumple 72 años, ha tenido una vida alejadísima de los focos que guarda muchos secretos.

Para empezar, pocos saben que estuvo a punto de no ser estrella del rock, sino contable. Sus padres pelearon y pelaron para que ese fuese su destino profesional, pero el joven Plant no les dio mas que quebraderos de cabeza. Faltaba al instituto cada dos por tres, y al final lo abandonó para unirse a una banda. Eso sí, no pidió ayuda a sus papis para sobrevivir: se puso a trabajar en una empresa de construcción para sufragarse sus gastos.

Plant no fue ni mucho menos la primera opción que valoró Jimmy Page para Led Zeppelin. El guitarrista pensó primero en otro fabuloso cantante británico, Terry Reid, un viejo amigo de la banda. Sin embargo, fue él quien recomendó a Robert Plant (y al baterista John Bonham) para el grupo. «Jimmy Page me preguntó si estaba interesado», recordaría Reid años más tarde. «Le dije que sí, pero que estaba a punto de irme de gira con los Stones. Tenía 16 años y había firmado un contrato de gira que iba a cumplir. Fue entonces cuando mencioné a Robert y John. Los conocía. Jimmy me preguntó: '¿Cómo es este cantante?' Dije: '¿Qué quieres decir, te refieres a estéticamente? Parece un dios griego, pero eso no importa. Estoy hablando de la forma en que canta, y el baterista también es increíble», dijo Reid. Aquello convenció a Page, que le ofreció el puesto a Plant. Pero éste no las tuvo todas consigo, y si no es por otro mítico cantante, Paul Rodgers, quizá no hubiera aceptado. Y es que Rodgers contó en una ocasión que Plant se le acercó lleno de dudas y le pidió consejo. «Robert me preguntó: «Me han ofrecido 30 libras a la semana o un porcentaje de las ganancias. ¿Qué te parece?». Le contesté que aceptase sin dudarlo, y que escogiera el porcentaje».

Plant y Terry Reid, durante un reencuentro en Nueva Orleans - ABC

Plant es el «culpable» de que no haya una gira de reunión de Led Zeppelin. Se sabe que Jimmy Page y John Paul Jones no le harían ascos a dar conciertos con el hijo del fallecido John Bonham, pero Plant no está por la labor (sólo accedió a dar un concierto benéfico en 1985, otro por el 40º aniversario de Atlantic Records, en 1988, y otro en homenaje al presidente del sello, Ahmet Ertegun, en 2007). «Una gira de reunión sería una auténtica colección de intereses creados, y la esencia misma de todo lo que es una mierda sobre el rock de los grandes estadios», dijo Plant a Rolling Stone en 2014. Cuatro años después, la revista volvió a preguntarle por la misma cuestión, y respondió: «Si es fácil y no tiene mucha importancia, estaría bien. ¿Pero cuando tienes setenta años? Tienes que tener mucho cuidado y dedicar un poco más de tiempo a jugar al bingo y disfrutar del tiempo que te queda. Para mí, mi tiempo tiene que estar lleno de alegría, esfuerzo, humor, poder y absoluta autosatisfacción. Y eso no no lo lograré ahora con Led Zeppelin».

Una curiosidad que conocen pocos fans de la banda y de su cantante, es que compagina su carrera en solitario con un cargo importante en el mundo del fútbol. Y es que desde 2010 es nada menos que el vicepresidente del club Wolverhampton Wanderers, del que es hincha desde hace sesenta años. Tal es su pasión por el balompié, que se sabe que en varias ocasiones fingió estar enfermo para ver jugar a su equipo mientras estaba de gira. Otra ocupación distinta a la que le hizo famoso es ser dueño de una legendaria sala de conciertos de Bath, The Bell Inn, que estaba a punto de cerrar antes de que llegara la inversión salvadora de Plant (y de otros músicos, como Peter Gabriel). «Durante los últimos 10 años o más, muchas de mis aventuras musicales han sido con amigos de Bristol y Bath, por lo que soy plenamente consciente del legado de The Bell Inn y su contribución a los músicos y al público de los alrededores», dijo al anunciar la compra.

Otra anécdota de la que se ha hablado poco es de su enfrentamiento con Jimmy Page por la afición del guitarrista al ocultismo. A Plant nunca le hizo gracia que se hiciera seguidor de las enseñanzas del famoso nigromante Aleister Crowley, pero la cosa se puso realmente fea cuando su hijo Karac murió por una extraña enfermedad a los cinco años. Durante un tiempo, Plant llegó a dudar si los jueguecitos ocultistas de su compañero tuvieron algo que ver, y ese fue uno de los momentos más oscuros de su relación. En cualquier caso, juntos alcanzaron la gloria.