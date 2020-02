Rescatan del olvido dos tesoros de Prince La nueva campaña de reediciones dedicada al artista de Minneapolis incluye el álbum descatalogado «The Rainbow Children» y el primer lanzamiento en vinilo de «One Nite Alone...»

The Prince Estate y Legacy Recordings, la división de catálogo Sony Music Entertainment, han anunciado este viernes la primera ronda de títulos físicos que se publicarán en 2020 como parte del proyecto de reedición definitivo del catálogo de Prince. Estos títulos pertenecen al fascinante y fértil período 2001-2002 y estarán disponibles el viernes 17 de abril.

Este nuevo lote incluye dos álbumes de estudio muy diferentes lanzados con solo seis meses de diferencia: «The Rainbow Children» de 2001 y «One Nite Alone...» de 2002, más los primeros álbumes oficiales en directo de Prince de la gira que tuvo lugar entre esos dos lanzamientos. «One Nite Alone...», el set de 4 LP «One Nite Alone... Live!» y el doble LP «One Nite Alone: The Aftershow... It Ain't Over!» se lanzarán por primera vez en vinilo púrpura de edición limitada, mientras que el título «The Rainbow Children» estará disponible en CD por primera vez en décadas y en un LP doble transparente con un slipmat personalizado de edición limitada.

Además, la colección de cinco discos «Up All Nite with Prince: The One Nite Alone Collection» permitirá que estos buscados lanzamientos estén disponibles por primera vez en CD para el público general. Juntos en un exclusivo estuche con un libro encuadernado de 48 páginas, «One Nite Alone...» y los dos álbumes en directo vienen con el DVD extra (descatalogado hace tiempo) «Prince Live at The Aladdin Las Vegas» para ofrecer un increíble testimonio de la amplitud musical del Prince de principios del siglo XXI.

El álbum número 24 de estudio de Prince, «The Rainbow Children», se vendió inicialmente en la web pionera de Prince, NPG Music Club, y se lanzó comercialmente el 20 de noviembre de 2001 a través de NPG Records. Fue el primer álbum (fuera de los trabajos que distribuyó a través de su NPG Music Club) que se lanzó bajo el nombre de Prince, ya que había cambiado su nombre por un símbolo impronunciable en 1993, y fue su primer lanzamiento totalmente independiente publicado sin el respaldo de un sello importante. The Rainbow Children es un álbum conceptual que entrelaza los recurrentes temas de espiritualidad y sexualidad, amor y conciencia social de Prince, ambientados en una narración utópico metafórica. Musicalmente, el álbum mostró una nueva dirección para Prince influenciada por el jazz, con batería en directo y trompetas.

La portada original del álbum, la pintura de Cbabi Bayoc «The Reine Keis Quintet», ocupa hoy en día un lugar de honor en Paisley Park y se exhibe en su NPG Music Club Room. Una de las canciones de «The Rainbow Children», «The Work, Pt. 1», fue lanzada por Prince como descarga gratuita en el controvertido servicio de intercambio de archivos Napster; este movimiento, junto con las opciones de streaming y descarga directa al consumidor (D2C) en el NPG Music Club, consolidó a Prince como pionero de la música digital.

El álbum número 25 de estudio de Prince, «One Nite Alone...» se publicó el 14 de mayo de 2002 a través de NPG Records y presenta al artista cantando acompañándose al piano, solo haciendo un uso ocasional de otros instrumentos. El álbum incluye grandes favoritos como «U're Gonna C Me» y una versión de «A Case Of U», escrita por una de las mayores influencias musicales de Prince, Joni Mitchell. «One Nite Alone...» se publicó originalmente como un regalo para los miembros del NPG Music Club, y estaba disponible como álbum separado y también incluido en la caja recopilatoria de edición limitada de «One Nite Alone... Live!»

A pesar de que «One Nite Alone...» nunca se vendió en tiendas, se convirtió en un lanzamiento muy deseado por los fans. Las copias de CD originales son rarezas de coleccionista, y muchos fans solo han podido escuchar el álbum a través del intercambio de archivos MP3. «One Nite Alone...» se lanzará en formato LP en vinilo púrpura.

Entre el lanzamiento de «The Rainbow Children» y «One Nite Alone...», Prince se embarcó en su «One Nite Alone ... Tour», que contrarrestó la intimidad en solitario de su álbum con una serie electrizante de conciertos en directo en la que la banda New Power Generation exhibía su talento en constante evolución, junto a los músicos de apoyo Sheila E., Maceo Parker, Eric Leeds, Candy Dulfer, Greg Boyer, Renato Neto, John Blackwell y Rhonda Smith. Compuesto por lo mejor de nueve conciertos diferentes entre marzo y abril de 2002, «One Nite Alone ... Live!» fue el primer álbum oficial en directo de toda la carrera de Prince, y tiene una duración de más de 2 horas. Las 27 pistas incluyen selecciones de The Rainbow Children («Muse 2 The Pharaoh», «1+1+1 +3 +2 Is 3»), así como un recorrido por el extenso catálogo de Prince, que interpretó con la banda NPG al completo y también en solitario al piano ( «When U Were Mine», «Raspberry Beret», «Adore», «The Beautiful Ones», «Nothing Compares 2 U»). «One Nite Alone ... Live!» se publicará en formato 4LP en vinilo púrpura.

«One Nite Alone... The Aftershow: It Ain't Over!» también estará disponible por primera vez en una edición de doble LP en vinilo púrpura. One Nite Alone ... The Aftershow incluye lo más destacado de tres de las épicas actuaciones de Prince después de los conciertos. Hasta ahora no disponible en versión física independiente, «One Nite Alone... The Aftershow» se lanzó originalmente en CD como parte de la caja recopilatoria «One Nite Alone... Live!» El álbum ofrece una hora de increíbles improvisaciones e incluye apariciones especiales de George Clinton y Musiq Soulchild.

Además de publicar «Prince Live at The Aladdin LaVegas« » en formato físico como parte del set Up All Nite with Prince, Legacy Recordings también estrenará videoclips de canciones de ese directo en plataformas digitales desde el 20 de febrero al 17 de abril. Con la misma formación musical de One Nite Alone… Live! (más la vocalista invitada Nikka Costa), la lista de canciones incluye favoritos de «The Rainbow Children» («1+1+1 +3, +1 Is 3», «The Everlasting Now») además de joyas («Strange Relationship», «Gotta Broken Heart Again», «Pop Life») e incluso versiones de canciones de James Brown («Pass The Peas») y Led Zeppelin («Whole Lotta Love»). El primer videoclip que se publica hoy es «Pop Life», uno de los favoritos de «Around The World In A Day», que ya se puede ver aquí: