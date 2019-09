El regreso más «heavy» de David Hasselhoff: escucha el primer adelanto de su disco «con canciones metal» El cantante y actor ha grabado su nuevo álbum con Ministry, L.A. Guns, Todd Rundgren o James Williamson (de Iggy & de Stooges)

La faceta musical de David Hasselhoff va a darnos un nuevo capítulo este mes de septiembre, con la publicación de un nuevo disco el próximo día 27. El ex vigilante de la playa y conductor del coche fantástico vuelve así a los estudios de grabación, pero no para registrar más baladas o temas de bailoteo ochentero, sino un disco «con canciones heavy metal», como él mismo ha descrito. «Hago de todo, porque puedo y porque quiero. Por eso este disco debería llamarse algo así como "Todo está permitido"», dijo el cantante y actor al hablar por primera vez del álbum.

Finalmente su trabajo se llamará «Open your eyes», y contará con la colaboración de músicos y bandas como Ministry (con quienes hace una versión guitarrera del «Sweet Caroline» de Neil Diamond), Tracii Guns de L.A. Guns (cantan juntos en una versión del «Here I Go Again» de Whitesnake), Elliot Easton de The Cars (en «Head on» de The Jesus & Mary Chain), Steve Stevens de la banda de Billy Idol («I melt with you» de Modern English), A Flock of Seagulls («Lips like sugar» de Echo & The Bunnymen) o el productor Tyler Bates («Heroes» de David Bowie).

Sólo habrá un tema interpretado en solitario: «That’s Life» de Frank Sinatra. En el resto del disco estará acompañado por otras figuras como el legendario Todd Rundgren, con quien revisita el «Jump In My Car» de los australianos Ted Mulry Gang que ya versionó en 2006, la estrella del country Charlie Daniels (juntos cantan el «Rhinestone Cowboy» de Glen Campbell) o Ava Cherry (quien fue novia y colaboradora de David Bowie) que le ayuda con «If You Could Read My Mind» de Gordon Lightfoot.

Además cuenta con el gran Steve Cropper (miembro de Booker T & The MGs y The Blues Brothers, además de colaborador de grandísimas figuras de la música) en el himno bubblegum pop «Sugar, Sugar», popularizado en 1969 por la banda de dibujos animados The Archies; y con el teclista de Yes y The Moody Blues Patrick Moraz para «Mit 66 Jahren», un clásico del cantante austríaco Udo Jürgens, quizá un homenaje al país alpino, que le dio su primer número uno en ventas cuando publicó su disco de debut, «Night Rocker» en 1985.

Hasselhoff, que publicará el disco en CD, streaming y también en formato LP de vinilo color rojo, ya ha lanzado el primer adelanto del disco, precisamente la canción que le da título: «Open Your Eyes». Se trata de una versión de The Lords Of The New Church que ha grabado con James Williamson (guitarrista de The Stooges desde el álbum «Search & Destroy»), y que tiende más hacia el hard-rock melódico que hacia el heavy. Para eso habrá que esperar al día 27, una fecha que podría reabrir los contactos de Hasselhoff con el género: en 2014 ya fue invitado a participar en el festival de metal Nova Rock, donde actuó justo después de Iron Maiden. «Me gusta Iron Maiden, y Metallica. Es el tipo de música que me gusta escuchar», dijo al subir al escenario.