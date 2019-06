Un rapero colombiano confiesa en una canción el asesinato del novio de su exmujer Yersey Fernando Tami, de 27 años, subió a Youtube el tema en donde revelaba las razones y la forma en que perpetró la muerte de otro joven

«Mi gente, este tema es el último por una larga temporada. Quiero que lo compartan para que todo mundo sepa que mi hijo es mi hijo no de ningún otro...», escribió Yersey Tami en la descripción del vídeo de Youtube que acababa de subir en donde revelaba las razones y la forma en la que decidió acabar con la actual pareja de su exmujer.

El vídeo y la canción, que se llama «Cosas del corazón», está ilustrado por fotos del rapero junto a sus hijos y exmujer, y allí explica por qué quiso asesinar al actual novio de ella, que tiene 22 años, según informa «Infobae». Los comentarios al vídeo ya deploran la acción del supuesto asesino, que tras estar prófugo varios días se ha entregado finalmente a la policía tal cual decía que iba a hacer en la canción.

De acuerdo a este medio, el detontante del asesinato fue la paternidad de un menor de 11 meses, ya que Yersey aseguraba que el bebé era hijo suyo con su expareja y no del asesinado, como ella aseguraba. Con su exmujer, además, tenía otro hijo de 7 años.

«La voz de un angelito... Era seguro lo que yo sospechaba. Me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba. Entonces yo pensé de superarlo, yo traté de superarlo. Pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era el mío», rapea en esta escalofriante canción.

Aquí describe cuando le mató: «Me llené de ira, no podía pensar, sabiendo que a su casa se llegaba a acostar. Estaba sediento, quería adrenalina, a mí cualquiera no viene, mi familia me conspira. Llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente, por rabia estaba cegado. Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle. Entonces yo huí, quería salir de ahí, y que me juzgue mi Diosito, pero tenía que ser así».

Y termina: «Ahora debo entregarme puesto que no quiero huir y sé que algún tiempo me van a recluir». Y aunque, inicialmente, el rapero ha estado fugado de la justicia durante varias días, porque además habría que añadir antecedentes por violencia, robo y tráfico de drogas, finalmente se ha entregado.