Quién es Lizzo, la rapera que deslumbró en los premios MTV y los Obama han escuchado este verano Su marca son canciones que defienden todos los tipos de cuerpos y bailarinas de tallas grandes, al igual que la artista, que posa desnuda en su último álbum, «Cuz I Love You»

ABC @abc_cultura Madrid Actualizado: 03/09/2019 01:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

2019 ha sido el año de recoger los frutos para la cantante y rapera Lizzo (Detroit, Estados Unidos, 1988) que, con apenas 21 años y tras la muerte de su padre, vivió un año en su coche mientras intentaba hacerse un hueco en la industria de la música en Houston. Y lo ha conseguido. Incluso los Obama han escuchado este verano uno de sus últimos éxitos, «Juice», tal y como desveló el expresidente de Estados Unidos.

La marca «Lizzo» son canciones que defienden todos los tipos de cuerpos y actuaciones con bailarinas de tallas grandes, al igual que ella misma, que posa desnuda en su último álbum, «Cuz I Love You». Sus temas también tienen el rastro de la flauta clásica tras sus años de estudio; es tal su devoción por este instrumento que incluso la bautizó como «Sasha», en honor a «Sasha Fierce», álbum de Beyoncé.

Como prueba de este «in crescendo» fue su actuación, el pasado 26 de agosto, en la gala de los premios MTV Video Music interpretando sus canciones «Truth Hurts», de su recién publicado álbum «Cuz I Love You», y «Good As Hell», el sencillo con el que se dio a conocer en 2016 al formar parte de la banda sonora de la película «Barbershop: The Next Cut». Su actuación fue un escaparate mundial que, sin embargo, muchos medios llevaban prediciendo desde hacía años.

En marzo de 2019, un artículo de «The Cut» titulaba así: «Es cuestión de tiempo que todo el mundo ame a Lizzo». Su lanzamiento al estrellato, aún así, había sido objeto de presagio por la revista «Time» que, ya en 2013, la incluyó como una de las catorce artistas que había que tener en cuenta en 2014 tras publicar su primer álbum, «Lizzobangers», bajo el sello discográfico Totally Gross National Product (Justin Vernon –o sea, Bon Iver– es uno de sus responsables).

Aunque en 2015 lanzaría su segundo trabajo, «Big Grrrl Small World», ha sido en 2019, con su tercer álbum, cuando ha roto el techo de la popularidad gracias especialmente a dos de sus temas, «Juice» y «Tempo», que se han convertido en virales poco a poco y se han colado en la lista de la revista «Billboard» de los 100 sencillos más vendidos en Estados Unidos.