¿Quién es Angela Turner Wilson, la soprano que acusa a Plácido Domingo de haberla acosado sexualmente? Ella es la única de las once nuevas mujeres que acusan al tenor de acoso sexual que ha dado la cara

Estaban maquillándose juntos Plácido Domingo y ella. De repente, cuenta Angela Turner Wilson, él se levantó de la silla, se colocó detrás de ella y posó sus manos sobre sus hombros. A continuación, y mientras ella lo miraba a través del espejo, él deslizó sus manos por debajo de los tirantes de su sujetador, luego metió su mano en su bata y cogió sus pechos desnudos. «Me dolió, no fue dulce; me manoseó con dureza», dice la soprano a Ap. «Se fue y me dejó atónita y humillada».

Éste es el testimonio y el relato de Angela Turner Wilson que recoge en su artículo la agencia Ap. Ella es la única de las once nuevas mujeres que acusan a Plácido Domingo de acoso sexual que ha dado la cara. ¿Pero quién es Angela Turner Wilson?

En su página web, Angela Turner Wilson, de 48 años, explica que es una soprano que ha interpretado papeles principales en la mayoría de los más importantes teatros de Estados Unidos y Canadá, incluyendo la New York City Opera, la Washington National Opera, la Boston Lyric Opera, y las Óperas de Dallas, Portland, Atlanta, Kansas City, Calgary o Connecticut.

En el año 2000 fue galardonada como Cantante del año por la Ópera de Washington. Precisamente esa temporada ella coincidió con Plácido Domingo en la ópera «Le Cid», de Massenet, y en esas representaciones se produjo el episodio que ha relatado a Ap.

Angela Turner Wilson ofreció también conciertos como solista en diversas salas de Estados Unidos, y tuvo un papel en la película «Miss América» («Miss Firecracker»), de Thomas Schlamme.

Actualmente, la soprano es profesora asistente de Práctica Vocal Profesional en la Universidad Cristiana de Texas, una universidad privada, amparada por los Discípulos de Cristo y situada en Fort Worth, Texas. Allí ha fundado y dirige el Festival of American Song.