¿Quién es el «amigo» protagonista de «Cuando un amigo se va», uno de los himnos de Alberto Cortez? El tema, lanzado en el año 1969, puso al cantautor en el mapa musical internacional

«Cuando un amigo se va / queda un espacio vacío / que no lo puede llenar / la llegada de otro amigo». La canción sonó por primera vez en el año 1969 y situó a Alberto Cortez en el mapa musical internacional. El éxito de «Cuando un amigo se va» se ha traducido en versiones posteriores en diversos géneros musicales. Sin embargo, el homenaje de Cortez a ese «amigo» es genuinamente argentino.

En una entrevista en ABC, el cantautor detallaba el significado de la canción y de su protagonista: «Es una canción que escribí con el corazón destrozado porque murió el mejor amigo que tuve en mi vida y ese amigo fue mi padre. Es una canción desgarradora, que tiende a sacudir los interiores de la gente que pierde a un amigo, a un familiar, a alguien querido».

Alberto Cortez siempre ha destacado esa figura paterna, con la que compartía la pasión por el fútbol y el automovilismo. «Siempre trataba de mantenerme contento. Estaba por actuar en Madrid y me enteré de su muerte. No sé qué pasó esa noche. Cuando terminó el espectáculo salí a caminar por la ciudad y la noche me pareció fría. Caminé hasta el amanecer, no sé a dónde fui ni quiero recordarlo. Cuando regresé al hotel escribí todas las estrofas de corrido», confesó.

Además de su padre –nacido en Galicia–, otro gran compañero vital de Cortez fue Facundo Cabral, también cantautor, con quien interpretó la canción en varias ocasiones. Ese «amigo» también era él de alguna manera. «La muerte es siempre un impacto irracional y más aún cuando se produce en las situaciones como se produjo la muerte de Facundo Cabral, es decir, asesinado. Le extraño mucho, como se extraña a un gran amigo que se pierde».

En 2011, tras la muerte de Cabral, emisoras de radio de Chile pusieron el tema en homenaje al difunto amigo de Cortez, que ha fallecido a los 79 años tras estar ingresado varios días en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles debido a las complicaciones de unas úlceras gástricas.