Puente no entiende la polémica con Rosalía: «No viene a Valladolid porque pide 500.000 euros» La artista catalana ha negado tener un caché de medio millón de euros

EFE Valladolid Actualizado: 25/03/2019 13:41h

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado este lunes que no «entiende» la polémica por decir a través de una red social el caché de la cantante Rosalía, cuya cuantía ha subrayado que «no critica en absoluto», pero que se escapa al presupuesto del Ayuntamiento.

La cantante Rosalía negó el pasado sábado tener un caché de 500.000 euros por cada espectáculo a través de un mensaje en Twitter en el que contestó al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que aseguró que esa era la cantidad que el agente de la artista reclamaba por una actuación en las fiestas de Valladolid.

El regidor ha detallado hoy que la polémica empezó porque una persona le pregunta en Twitter por qué no acude Rosalía y, según ha precisado, «con mi habitual transparencia, para bien o para mal, respondo que no viene a Valladolid porque pide 500.000 euros».

«Hemos estado mucho tiempo intentando contratarla y no ha podido ser», ha asegurado Óscar Puente antes de añadir que no puede «comprender» el escándalo que se ha montado. «No hay nada más que contar, y no me parece muy comprensible toda esta polémica», ha recalcado.