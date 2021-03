La primera canción española publicada en formato criptomoneda, a la venta por un millón y medio de euros Es un tema del músico barcelonés Marc Vanway, que puede adquirirse en formato NFT (non-fungible token) en un mercado que ya está generando auténticas fortunas en la industria discográfica

Cuando Kings of Leon anunciaron hace unas semanas que publicaban su nuevo disco, 'When you see yourself', en formato NFT (non fungible token), medio mundo se quedó con cara de póker. Casi todos lo vieron como una anécdota curiosa, que no cambiaría las reglas del juego discográfico. Pero atención, porque según la plataforma especializada Water & Music, ya ha generado 21 millones de dólares en un mercado que tan sólo empieza a arrancar.

Después de Kings of Leon, artistas como Grimes o DJ 3Lau han subastado canciones publicadas en forma de criptomoneda, obteniendo seis y once millones de dólares respectivamente. El primer reguetonero en sumarse a esta tendencia ha sido el puertorriqueño Ozuna, que ya ha superado los tres millones de beneficios, y otras estrellas del pop como Shawn Mendes también están empezando a lanzar productos por esta vía.

En España, ya tenemos al primer artista que se ha lanzado con este innovador concepto. Se trata de Marc Vanway, líder de la banda de rock barcelonesa Bad Way, que ha publicado una canción en el portal de compra-venta de NFT Opensea, con el escandaloso precio de 1000 Eth (Ethereums, moneda de cambio en este mercado) que equivalen a 1,79 millones de dólares, alrededor de 1,5 millones de euros. Se titula 'The Snake', y aunque es una balada bastante flojita, ya nadie podrá arrebatarle el hito histórico de ser la primera canción-criptomoneda de España. Puede escucharse (y comprarse) en la web de Opensea.

«No tengo intención de que se venda, y de ahí el precio», dice el artista en su anuncio en su cuenta de Opensea. «Pero es un hito histórico al ser la primera canción de un artista español en salir en este formato. Quería hacerlo para que otros artistas españoles se acerquen a esta nueva tecnología y sean capaces de innovar en un momento en que, al no haber música en vivo, es casi imposible para un artista poder sobrevivir». 

Vanway, un artista que ha editado tres CD con su banda Bad Way, y que ha realizado varias giras por España y una por el Reino Unido, explica que «debido a la importancia histórica» de su decisión, ha decidido «lanzarlo en una NFT única», por lo que no habrá más copias. Lo sorprendente es lo que dice a continuación: «La canción es inédita y no registrada, por lo que el comprador puede registrarla a su nombre y ser parte de la historia también». Aún no se ha registrado ninguna oferta de compra por su canción, pero quién sabe, cosas más raras se han visto y siempre hay millonarios excéntricos ávidos de poseer lo que nadie más puede tener. Lo que es seguro es que Marc Vanway ha hecho una buena jugada para hacerse más famoso.