La prensa musical española (también) encumbra «El Mal Querer» de Rosalía La cantante catalana gana por segundo año consecutivo el Premio Ruido, entregado por Periodistas Asociados de Música (PAM)

Nacho Serrano

«El Mal Querer» de Rosalía se alzó anoche con el Premio Ruido by StubHub, el galardón al mejor disco del año entregado por Periodistas Asociados de Música (PAM). La artista (que en la edición pasada también logró alzarse con este premio gracias a «Los Ángeles») no pudo acudir a la gala por encontrarse fuera de España atendiendo otros compromisos profesionales. Pero no quiso perder la ocasión de agradecer, a través de un vídeo, el reconocimiento por parte de la prensa especializada.

Además del galardón, diseñado y producido por Francisco Olivares Díaz, FOD, la ganadora recibió una Gibson Les Paul Classic 2018 Ebony; lo cual escenifica, de nuevo, el apoyo a la música de la marca estadounidense de guitarras. La gala, que no superó las dos horas, estuvo conducida por el polifacético Igor Paskual (guitarrista de Loquillo, entre otros muchos menesteres), quien demostró que lo de ser un showman y hacer chistes en su justa medida es una garantía de éxito para entretener sin pasarse de listo.

Seis de los 12 finalistas que optaron a la estatuilla actuaron en la gala; entre ellos: Belako, La Habitación Roja, Morgan, La Plata, Rufus T. Firefly y Putochinomaricón. Además, entre los allí presentes estaban Christina Rosenvinge, Toundra, Diego Ibáñez (Carolina Durante), Pasajero, Rocío Saiz (Las Chillers) o John Grvy, entre otros.

La asociación dedicó la gala a José Manuel Costa, toda una institución del periodismo musical tristemente desaparecido en 2018. Una velada en la que inevitablemente se habló de música, de periodismo y de cómo trabajar en este par de oficios de la manera más digna y gratificante.