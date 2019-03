Así es la portada del nuevo disco de Alejandro Sanz El cantante también ha anunciado la fecha de publicación del esperado «#ElDisco»

El juego de la expectación sigue a pleno rendimiento con el lanzamiento del nuevo trabajo de Alejandro Sanz, que acaba de dar más detalles del que será su primer álbum en cuatro años, desde la edición de «Sirope» (2015). El cantante ha anunciado que «#ELDISCO» verá la luz el próximo 5 de abril, y ha desvelado cuál será su portada.

Ya se han presentado dos adelantos («No Tengo Nada» y «Back in the City») del que será el duodécimo álbum de estudio de Sanz, grabado entre los meses de marzo y octubre de 2018 en los Art House Studios y MOW Studios en Miami. Ha sido producido por Julio Reyes Copello, quien ya colaboró en «La música no se toca» (2012), Alfonso Pérez, músico insustituible en las giras de Sanz desde 1997, y el propio Alejandro Sanz. Ha contado con Trevor Muzzy (Lady Gaga, JLo, Jason Derulo) como ingeniero de mezclas y el mastering lo ha realizado Gene Grimaldi (Sting, Johnny Cash, Jason Derulo o Lady Gaga). «#ELDISCO» contiene un total de 10 temas, y cuenta con las colaboraciones de Camila Cabello («Mi Persona Favorita»), Nicky Jam («Back In The City»), Residente («Los Lugares») y la cantautora catalana Judit Neddermann («Este Segundo»). Además, incluye una versión alternativa de la canción «Te Canto Un Son» realizada en mezcla binaural.

«#ELDISCO» será presentado en el Benito Villamarín de Sevilla (1 de junio), el Estadio Cornellà-El Prat de Barcelona (8 de junio); por el Wanda Metropolitano de Madrid (15 de junio) y el Martínez Valero de Elche (21 de junio), y se pondrá a la venta en los siguientes formatos:

Boxset Deluxe limitado

Incluye:

-Vinilo exclusivo transparente

-Digipack con portada alternativa

-Litografía firmada y numerada

-Portada lenticular con efecto 3D

CD DIGIPACK

TRACKLIST

1 El trato

2 Mi persona favorita (con Camila Cabello)

3 No tengo nada

4 Te canto un son

5 Los lugares (con Residente)

6 Back in the city (con Nicky Jam)

7 Este segundo (con Judit Neddermann)

8 Azúcar en un bowl

9 It’s OK

10 Te canto un son (Mezcla Binaural)