Los Planetas: «Esperamos sorprender y repetir» La mítica banda actúa junto a la Orquesta Ciudad de Granada y el Coro OCG esta noche y mañana en el Auditorio Manuel de Falla de Granada

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 21/09/2018 00:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para muchos «indies» parece que fue ayer, pero ya han pasado veinte años desde que Los Planetas revolucionaran el panorama musical español con «Una semana en el motor de un autobús», un tercer disco que acabó convertido en clásico de nuestro pop, y que ahora harán sonar con un formato bien distinto, actuando junto a la Orquesta Ciudad de Granada y el Coro OCG durante dos días consecutivos en el Auditorio Manuel de Falla.

«La idea inicial de este proyecto partió de la Orquesta Ciudad de Granada», cuenta su cantante y guitarrista Jota, vía telefónica. «Estaban buscando gente para proponer cosas distintas, organizando conciertos que se salieran de la programación habitual, y a nosotros desde el principio nos encajó la idea de hacer una versión sinfónica de este disco. Qué mejor forma de darle una nueva lectura que junto a una orquesta».

Visión sinfónica

Al Jota de 1998, el que escribió estas canciones, jamás se le hubiera pasado por la cabeza que veinte años después estarían siendo revisitadas solemnemente por la orquesta de su ciudad natal. «Pero si lo hubiera hecho, no me hubiera parecido mal», asegura. «Es un disco con una visión muy sinfónica, con muchos arreglos orquestales, con armonías muy trabajadas a muchos niveles y con un guión argumental que lo convierte en un álbum conceptual. Con el tiempo cada vez noto más nuevas influencias que estaban veladas, como el disco 'The Lamb Lies Down On Broadway' de Genesis por ejemplo, que es un icono del rock sinfónico de los setenta».

Los Planetas han adaptado de principio a fin su tercer álbum para ser interpretado de esta forma con la ayuda de tres viejos colaboradores, los compositores y arreglistas Alonso Díaz Carmona, David Montañés y Germán Tejerizo. «Ellos se han encargado de los arreglos sinfónicos, adaptándolos a las partituras y trabajando junto a la orquesta mano a mano con nosotros, ensayando directamente en el Auditorio Manuel de Falla. Con Germán hemos trabajado arreglos de cuerdas y vientos en algunos de nuestros discos, y con Alonso también habíamos colaborado en un concierto con un trío de cuerda que dimos en el Palacio de los Córdova, con chelo, violín y viola. También nos ayudó con otro que hicimos con el Coro dela Universidad de Granada, y que salió muy bien», explica Jota.

Las entradas para los conciertos de este aniversario sinfónico de «Una semana en el motor de un autobús» están agotadísimas, así que valga la redundancia, la expectación ha cumplido las expectativas. «Espero que consigamos sorprender al público con esta nueva versión de las canciones,que disfruten de este nuevo formato y este nuevo lenguaje con el que las vamos a presentar... y quizá repetir», dice Jota, que no descarta llevar un poco más allá este proyecto. «En un principio la idea era dar estos dos conciertos como una cosa totalmente puntual, como una celebración especial de este aniversario, pero estamos abiertos a celebrarlo en más ciudades».

Grabar los conciertos

Conseguirlo sería todo un logro, ya que el espectáculo «es realmente complejo y laborioso», describe el músico granadino. «Llevar esta propuesta a otros escenarios tiene bastante dificultades, pero estamos trabajando para superarlas».

Seguro que este llamamiento ya está teniendo eco entre los promotores de conciertos de todo el país. Mientras, este fin de semana, Jota, Florent, Eric y otros cincuenta músicos darán un baño de elegancia a la nostalgia pop a los pies de la Alhambra, en dos citas que prometen ser memorables. «Vamos a grabar los dos conciertos enteros en audio, y también tomaremos algunas imágenes. Si nos sale bien, igual lo publicamos».