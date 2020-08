Piden a la Corte Suprema de EE.UU. que reabra el caso de plagio de «Stairway to Heaven» Led Zeppelin ya ganaron un juicio en 2016, pero los creadores de «Taurus», la canción presuntamente copiada, vuelven a la carga

El caso de plagio que afecta al «Stairway to heaven» de Led Zeppelin, que se creía ya cerrado, vuelve a colear. Hace unos días, la Corte Suprema de Estados Unidos ha recibido una petición para reabrir la demanda que acusa al grupo británico de copiar el «Taurus» de la banda Spirit, con la que compartieron escenario en su primera gira americana, a finales de 1968.

«Quizás el futuro de la ley de derechos de autor musical se decida por un caso sobre la canción más icónica del rock 'n' roll, 'Stairway to Heaven», reza el texto de la demanda, interpuesta por Michael Skidmore, fideicomisario de Randy Craig Wolfe Trust, lo que quiere decir que representa los intereses de Randy «California» Wolfe, cantante y compositor de Spirit.

Led Zeppelin ganaron un primer juicio en 2016, y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito denegó una segunda vista en marzo. Pero ahora Skidmore quiere reabrir el caso argumentando que «el juez de primera instancia sostuvo que solo lo que se deposita en la Oficina de derechos de autor de EE. UU. tiene el beneficio de protección bajo la Ley de Derechos de Autor de 1909», circunstancia que considera injusta, y señala que el jurado ni siquiera llegó a escuchar la grabación original de «Taurus». El momento en que Wolfe tenía los derechos de autor de la partitura de «Taurus», en 1967, la ley de derechos de autor abarcaba solo las partituras escritas y no las grabaciones musicales, así que en lugar de escuchar la grabación completa de la banda, los miembros del jurado escucharon una reconstrucción parcial tocada por un guitarrista y basada en la partitura.

Ese jurado decidió, por nueve votos a favor y dos en contra, que el pasaje inicial de la canción de Led Zeppelin, a pesar de su similitud, no es un plagio directo de la canción de Spirit. Y Skidmore cree que perdió en el juicio porque el jurado no fue instruido apropiadamente sobre la originalidad en la música pop. «Las notas musicales no se pueden proteger y las combinaciones de notas que se utilizan con frecuencia pertenecen al dominio público, pero cuando hay algo único en la selección y disposición de estas notas, eso puede tener derechos de autor, y el juez no le dijo esto al jurado antes de que comenzaran a deliberar», argumenta.

Otro caso que se antoja bastante flagrante es el de la canción «Daze and Confused». La autoría del tema es de un artista folk de San Francisco llamado Jake Holmes, que no dudó en demandar al grupo. Sin embargo, la batería de abogados de la compañía de Led Zeppelin consiguió ganar el juicio, inexplicablemente. Lo peor de todo es que Jimmy Page la robó en vivo y en directo: unos dicen que fue al ver una actuación de Holmes en el Greenwich Village, otros que fue otra noche en la que el cantautor actuó como telonero de los Yardbirds, la banda en la que tocaba Page antes de formar Led Zeppelin.

Led Zeppelin tampoco mencionaron a sus autores cuando versionaron «I can't quit you baby» de Willie Dixon, «Gallis Pole» de Leadbelly, «Nobody's fault but mine» de Blind Willie Johnson o «How many more years?» de Howlin' Wolf, bluesmen que no quisieron o no pudieron ir a juicio contra ellos.

Quien sí consiguió no ganar un juicio, sino al menos obtener reconocimiento, fue Anne Bredon, autora de «Babe I'm gonna leave you». Joan Baez la solía cantar y la incluyó en su disco en directo «Joan Baez in Concert» sin acreditar la autoría. Años después, cuando Bredon se enteró de que Led Zeppelin también la había hecho suya, los demandó. Los británicos ganaron el juicio argumentando que no tenían que compensarla porque la habían aprendido del disco de Baez, pero décadas después Bredon consiguió que se la acreditara en el recopilatorio «Remasters» de 1990.

El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, llegó a robar material a compañeros, como la guitarra del «Beck's Bolero» de su amigo y antiguo compañero de grupo en Yardbirds, Jeff Beck, para el tema «How many more times?», e incluso a algunos de sus ídolos, como Bobby Parker (a quien fusiló la guitarra de «Watch Your Step» para su «Moby Dick») o Bert Jansch, de Pentangle. Cuando Page compuso «Blackmountain Side», dejó gran parte de la canción prácticamente igual que el «Blackwater Side» de la banda de folk británica, y aunque el tema se basaba en una canción tradicional irlandesa, el arreglo de cuerda que suena en la versión de Led Zeppelin era de Jansch.