Paul Simon anuncia el lanzamiento de un nuevo disco Ofrecerá una nueva perspectiva de diez de sus canciones preferidas, con colaboraciones de lujo. Se titulará «In the Blue Light» y verá la luz el 7 de septiembre

Nacho Serrano

El legendario cantante, artista de grabación e intérpretePaul Simon, que dejó una magnífica sensación a su paso por nuestro país durante su última gira en noviembre de 2016, publicará su décimo cuarto álbum de estudio, «In The Blue Light», el 7 de septiembre. Producido por Simon y Roy Halee, que han trabajado juntos desde los años sesenta, en el álbum participan músicos talentosos que se han unido a Simon en la creación una nueva perspectiva de los diez temas favoritos del artista (aunque quizás menos conocidos) y que forman parte de su extraordinaria obra.

Al revisar su repertorio, Simon ha seleccionado canciones que aparecieron originalmente en «There Goes Rhymin' Simon» (1973), «Still Crazy After All These Years» (1975), «One-Trick Pony» (1980), «Hearts and Bones» (1983), «The Rhythm of The Saints» (1990), «You're The One» (2000) y «So Beautiful Or So What» (2011), dándoles un nuevo giro y trasformando las composiciones utilizando nuevos arreglos y colaboraciones.

«Este álbum se compone de canciones que a mí me parecía que estaban ‘casi’ bien, o que en un primer momento resultaban lo suficientemente diferentes como para pasarlas por alto», explica Simon. «El hecho de volver a crear arreglos, estructuras armónicas y letras cuyo sentido no estaba del todo claro, me dio tiempo para reconsiderar qué es lo que quería decir realmente, y darme cuenta de aquello que creía y encontrar la manera más fácil de comunicarlo».

Entre los varios músicos que se unieron a Simon en «In The Blue Light» se encuentran iconos del jazz como el trompetista Wynton Marsalis, el guitarrista Bill Frisell, y los baterías Jack DeJohnette y Steve Gadd. Se incluyen dos composiciones grabadas con yMusic —el sexteto de cámara establecido en Nueva York— «Can’t Run But» y «Rene and Georgette Magritte with Their Dog After the War», que Simon interpreta maravillosamente en cada uno de los conciertos de la gira «Homeward Bound – The Farewell Tour».

Simon asegura que «no suele ocurrir que un artista tenga la oportunidad de revisar trabajos anteriores y poder reinterpretarlos y plantearlos de otra manera; modificando e incluso cambiando partes originales. Por suerte, la oportunidad también me dio el regalo de tocar con un grupo extraordinario de músicos, con muchos de los cuales todavía no había tocado anteriormente. Espero que los oyentes encuentren renovadas estas versiones de viejas canciones, como si fuera una nueva mano de pintura en las paredes de una antigua casa familiar».

El lanzamiento de «In The Blue Light» el próximo 7 de septiembre coincide con el final de la gira Homeward Bound – Farewell Tour ese mismo mes, que incluye cuatro actuaciones en la región de Nueva York y termina con un último concierto el 22 de septiembre en el Flushing Meadows Corona Park.

Tracklist - In The Blue Light

1. One Man's Ceiling Is Another Man's Floor

2. Love

3. Can't Run But

4. How The Heart Approaches What It Yearns

5. Pigs, Sheep and Wolves

6. René and Georgette Magritte With Their Dog After the War

7. The Teacher

8. Darling Lorraine

9. Some Folks' Lives Roll Easy

10. Questions For The Angels

Habiendo creado una obra musical con sello propio y admirada por todo el mundo que incluye 14 álbumes de estudio (y otros cinco como parte de Simon & Garfunkel), Paul Simon ha recibido 16 Grammys, tres de los cuales fueron concedidos en la categoría Álbum del año por Bridge over Troubled Water, Still Crazy after All These Years, y Graceland. En 2003, recibió un Premio Grammy a la Trayectoria por su trabajo con Simon & Garfunkel. Paul Simon vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo.

A lo largo de su extraordinaria carrera, Simon ha conseguido 29 singles Top 40 solo en EEUU, 14 de los cuales fueron por lo menos Top 10 en las listas, incluyendo «50 Ways to Leave Your Lover» (que alcanzó el No.1), «Kodachrome», «Loves Me Like A Rock», «Mother and Child Reunion», «Late In The Evening», «You Can Call Me Al» y muchos más. Con Simon & Garfunkel, escribió e interpretó los singles No.1 «The Sound of Silence«», «Mrs. Robinson», «Bridge Over Troubled Water» y otros hits atemporales.

Paul Simon es miembro del Salón de la Fama de Compositores y ha pasado a formar parte del Hall de la Fama del Rock ‘n’ Roll, como artista solista y como integrante de Simon & Garfunkel. Simon ha recibido el Reconocimiento del Centro Kennedy en 2002 y fue nombrado una de las «100 personas que transforman nuestro mundo» según la Revista Time en 2006. En 2007, Simon recibió el primer Premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso a la Canción popular, que reconoce el efecto profundo y positivo de la música popular en la cultura del mundo. Fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 2011. En 2012, recibió el prestigioso Premio Polar Music junto al chelista clásico Yo-Yo Ma.