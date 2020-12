Pablo López: «Quemar un piano fue un acto de purificación» El músico malagueño publica el disco «Unikornio, once millones de versos después de ti»

Qué lejos queda ya aquel día en que Risto Mejide pecó de falta de visión al decirle a Pablo López que no daba «ni para pianista de hotel». Doce años después, el artista malagueño forma parte indiscutible del «Top10» de la música nacional, y graba discos con medios que no están al alcance de cualquiera, como ha ocurrido con su nueva criatura, «Unikornio, once millones de versos después de ti». «Este lo he grabado en Brooklyn, en Las Vegas, aprovechando que iba a la ceremonia de los Latin Grammy, y después en Los Ángeles, Bristol, Londres y Barcelona», cuenta al teléfono con un tono cauto. «Es que nunca sé si se me ha ido demasiado la olla», comenta