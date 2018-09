Orishas: «En Cuba uno no se muere de hambre» El grupo cubano de hip-hop latino presenta su último disco, «Gourmet», que incluye colaboraciones dentro del panorama nacional con artistas como Melendi o Beatriz Luengo, donde «lo que prima es la condición humana más que el éxito en sí mismo»

María Ruiz-Valdepeñas

@abc_cultura Actualizado: 06/09/2018 02:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Orishas resurge tras 10 años en silencio. El año pasado los tres integrantes del mítico grupo cubano, Hiram Riverí (El Ruzzo), Yotuel Romero y Roldán González, se reunieron de nuevo en el estudio de grabación para cocinar con mucho cuidado y esmero su último gran éxito: «Gourmet».

A pesar de los años y la evolución de las tendencias musicales, no han perdido su esencia. Su música se prepara a fuego lento con una mezcla de ritmos afrocubanos, condimentados con rap y hip hop. El 31 de agosto saldrá a la venta el formato físico de un álbum con ingredientes que no solo se aprecian a nivel musical, «también la calidad humana se nota».

¿Cómo se sienten al volver a trabajar juntos después de tantos años?

Roldán (R): Han sido muchos años de ausencia. Ocho años separados en los que ni siquiera nos llamábamos por teléfono. Ahora que hemos vuelto estamos felices por poder unirnos otra vez. Yotuel fue el que volvió a llamarnos.

¿Qué le hizo pensar que era el momento de volver a reuniros?

Yotuel (Y): La vida. Yo siempre me he dejado guiar por los impulsos, me guío mucho por las emociones y vi que era el momento indicado. Me dijeron: «A la hora que tú me llames yo marcho».

R: Está el temor de que nos olvidaran, no es algo tan sencillo. Lo positivo de estos 8 años separados fue darnos cuenta, gracias a la aceptación del público, de que Orishas dejó una huella imborrable en el gusto musical del público. Por eso entramos con más fuerza en el disco.

¿Cómo han encarado esta nueva etapa?

R: Tenemos la misma energía. Nos dimos cuenta del respeto y la credibilidad del público por nuestra música. No cualquier grupo se puede permitir desaparecer tantos años y luego volver. Bueno, sí, eso lo podían hacer Michael Jackson, los Rolling Stones... Pero con los grupos de música urbana la gente pasa a otra cosa. Ahora tenemos otro público, un público que, cuando nosotros empezamos, ellos acababan de nacer.

¿Cómo están viviendo el resurgir de Orishas?

Ruzzo (Ru): Si después de 8 o 9 años vuelves y tu novia sigue enamorada de ti... ¡estás happy! Ese es el sentimiento.

R: Para nosotros es una bendición. Vivimos de nuestra pasión. Hay gente que por desgracia tiene que buscarse la vida con lo que le aparezca. Subimos a los escenarios –que nos encanta–, montamos nuestro lío, cantamos... Es nuestro ambiente, lo que estamos acostumbrados a hacer desde hace más de 20 años. Extrañamos mucho esto.

Y ahora tienen una gira mundial entre las manos.

Y: Gracias a Dios sí. La semilla que dejó sembrada Orishas empezó a dar fruto bastante temprano. La sembramos con mucho cuidado, la regamos todos los días. No fue a lo bruto, sino que cavamos el hoyo a cuatro centímetros, le echamos tierrita con piedras... Y los frutos los ves. Este año hicimos 90 actuaciones con un éxito rotundo. El público pidiendo las canciones nuevas. No nos quedamos en la nostalgia del pasado. Y tanto los fans nuevos como los antiguos están en perfecta armonía, pidiendo las canciones de siempre y también las de ahora.

¿Tienen fechas previstas en España?

Y: Estamos organizando una gira por Oviedo, La Coruña, Madrid, Sevilla, Barcelona... En España siempre se ha marcado mucho la diferencia del gusto por Orishas, entonces tenemos que ser consecuentes. Nos interesa mucho la gira española.

¿Seguirán experimentando con nueva música?

R: Somos capaces de trabajar casi cualquier tipo de ritmo siempre y cuando nos interese y que estemos contentos con el resultado. Cuando nos ponemos a hacer una canción, si no nos convence la descartamos. Respetamos lo que hacemos, no lo tomamos a la ligera. De este disco se quedaron fuera 5 canciones.

¿Qué encontrarán sus seguidores en este disco?

R: El disco son 12 canciones más una intro y una colaboración con Melendi.

¿Habían trabajado antes con él?

Y: Nunca. La idea surgió a raíz de la canción que sacó de Cuba («Desde Que Estamos Juntos»); que me tocó personalmente. Porque nuestras madres son cubanas y la forma en que habló de la mujer cubana me gustó mucho. Sentí que estaba en presencia de un ser humano con buen corazón. En todas las colaboraciones de este nuevo disco, lo que prima es la condición humana más que el éxito en sí mismo. Nunca haremos una colaboración con alguien que a nivel de «feeling» y condición humana no nos interese.

¿Quieren continuar con más colaboraciones?

Y: No somos muy fans de las colaboraciones. Si lo hacemos es porque ese artista nos llama. Nos hubiera gustado colaborar con Celia Cruz, Benny Moré, con músicos que ya no hay. De los que están me gustaría mucho colaborar con Bruno Mars. La combinación Orishas y Bruno Mars puede sonar interesante.

Dentro de poco vamos a sacar un tema muy bonito con Rozalén. Y hay dos artistas que nadie conoce que nos gustan mucho. El hecho es colaborar con alguien que nos gusta, que «pase la corriente». El remix de «Every Day» lo vamos a hacer con Kani García. Nos parece una trovadora espectacular.

¿Cómo ven el panorama musical actual?

Y: Está gustando mucho el mundo femenino. Tienen mucha calidad. Por lo menos de lo que yo he escuchado. Rozalén, Rosalía, Beatriz Luendo, La Mala, que son exponentes de música urbana y música moderna, cantan mucho mejor que los hombres. Mejor que los artistas urbanos que conocemos.

¿Y el panorama que vive Cuba? ¿Se nota algún cambio?

R: De cambios se está hablando desde el año 59. Son muy lentos. Al punto de que casi no puedes palparlos. Para que haya algún tipo de variación toma mucho tiempo, cuando ya se concreta lo que quieren hacer pasas a otra cosa. Ni te das cuenta de que tal aspecto de la sociedad cubana cambió. Sobre todo nosotros, que no vivimos en Cuba, nos cuesta un poquitín de trabajo poder profundizar en esa temática. Tienes que estar ahí. Yo prefiero tocar a perro y que me muerda a que me digan no toques a ese perro que te muerde. A ver si es verdad.

El país está bastante estable de cierta manera. En Cuba uno no se muere de hambre. Es duro decirlo pero en Cuba se come al menos una vez al día. Hay países en África que se muere por desnutrición. En Cuba no sucede eso. Uno se busca la vida. Mientras no te pongas a inventar cosas raras, ellos lo toleran de cierta manera. Ahora, te metes en drogas o prostitución y te parten en ocho. (Yotuel) Eso en cualquier país. (Ruzzo) En Cuba más, ya tú sabes.

Y: Yo siento que más importante que el mundo se abra a Cuba, es más necesario que Cuba se abra al mundo.

¿Qué os parecen las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este aspecto?

Y: Ese presidente no es complicado para Cuba solamente, sino para el mundo entero. El problema de Estados Unidos es que hasta los propios americanos tienen miedo del rumbo que está tomando. Estamos en presencia del presidente si no el más nefasto, sí el más irresponsable. El caso es que Estados Unidos no debe ser un pretexto. El cambio debe empezar desde dentro, desde nosotros.