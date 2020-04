La odisea de Dua Lipa para publicar su nuevo disco desde el confinamiento Tras la filtración del álbum, la casa de la artista británica se inundó justo antes de la orden de aislamiento, y ha tenido que gestionar el lanzamiento oficial desde un piso de AirBNB. Ayer anunció que deja las redes sociales «por salud mental»

Cuando Dua Lipa vivía la vida loca en una fiesta post-Grammy celebrada en un club de strip-tease de Los Angeles, hace solo unas semanas, no podía imaginar el calvario que le esperaba en marzo, un mes que se antojaba crucial para su carrera. El lanzamiento de su nuevo disco, «Future Nostalgia», estaba previsto para el día 3 de abril. Pero alguien filtró todo su contenido en internet con dos semanas de antelación, destrozando sus planes de promoción y evidentemente también sus expectativas de ingresos. Haciendo de tripas corazón, la artista británica decidió adelantar el lanzamiento oficial del álbum al 27 de marzo para minimizar el impacto del pirateo. Pero tal como ha relatado a la BBC, todo se le complicó de forma esperpéntica, y no sólo por el estallido de la crisis del coronavirus.

Hace un mes, la cantante viajó a Sydney (Australia) para actuar en su fiesta del Mardi Gras. A pesar del alarmismo creciente por el COVI-19, todo fue como la seda. Pero al volver a su apartamento en Londres descubrió que éste se había inundado por una avería. Con su casa inhabitable, decidió alquilar un piso en Airbnb hasta que los daños fueran reparados. Y ahí fue donde le pilló la pandemia.

«Mi novio y yo tenemos que quedarnos aquí hasta que todo acabe», cuenta la artista en su entrevista con la cadena británica. A Dua Lipa le esperaban docenas de entrevistas, una gira mundial que incluía su paso por el archiconocido festival de Glastonbury y varios rodajes de videoclips, pero lo que está haciendo estos días es «dormir mucho y leer un libro».

Gestionar el lanzamiento desde un piso ajeno, y asistir a la evolución de las ventas sin poder salir a hacer promoción, volvería loca a cualquier estrella del pop. Pero Dua Lipa ha decidido seguir adelante en estas complejas circunstancias precisamente porque hizo este disco para liberarse «de la ansiedad». Tal como ella misma dice, el álbum está diseñado para bailarlo en discotecas y festivales, pero ha preferido «darle algo de felicidad a los fans durante estos momentos».

Y la jugada le ha salido bien, muy bien incluso: la crítica ha puesto a «Future Nostalgia» por las nubes, alcanzando una media de 88 sobre 100 según Metacritic. Uno de los discos mejor valorados de la década.

«Para este álbum quería salir de mi zona de confort y retarme a mí misma haciendo música que encajase con mis clásicos del pop favoritos al mismo tiempo que sonase actual y únicamente mía», describe Dua Lipa. «Me he inspirado en muchos artistas para este disco, desde Gwen Stefani a Madonna, pasando por Moloko, Blondie o Outkast, entre otros. Gracias a todo el tiempo que he pasado girando con mi banda quería que ‘Future Nostalgia’ sonase también a directo, pero combinado con una producción electrónica moderna. Lógicamente mi sonido ha evolucionado al mismo tiempo que yo he madurado, pero he querido mantener el mismo punto de sensibilidad que tenía mi primer álbum. Recuerdo que iba de camino a una actuación en Las Vegas pensando en la dirección que quería para este nuevo álbum y me di cuenta de que quería hacer algo con cierto aire nostálgico pero también fresco y futurista». Ella parece muy satisfecha con el resultado, pero lo más importante es que sus fans también: el disco ya es número uno en Inglaterra.

Sin embargo, tanta tensión no le ha sentado bien a Dua Lipa. Este miércoles, anunció que se marcha de Twitter por «salud mental» y para evitar confrontaciones con «haters». «En lugar de sentirme orgullosa de mis triunfos y de los resultados de mi trabajo, Twitter me ha hecho sentir que no los merezco, que mi valor como artista es mínimo. Es una pena que haya tenido que recurrir a esto, pero tenemos que proteger nuestra salud mental. Twitter se ha convertido en una granja de cultivo del odio. Ojalá las compañías a las que pertenecen esas redes, hagan algo para que sean más seguras. Ahora mismo solo proyectan crueldad».