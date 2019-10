Las obras maestras del rock que han cumplido 50 años en 2019 Este año está siendo uno de los más potentes en reediciones que se recuerden, y todavía están por llegar lanzamientos nostálgicos con The Band, The Kinks, The Doors o The Rolling Stones como protagonistas

La nostalgia, y también el desconcierto ante el nuevo orden musical mundial, hacen que se echen mucho de menos los clásicos. Todas esas obras maestras, infalibles y eternas, conforman hoy en día una suerte de ElDorado emocional para los melómanos más veteranos, a los que se tienta cada vez más con reediciones y ampliaciones de sus discos favoritos. Muchos de esos álbumes de oro están cumpliendo cincuenta años, si no lo han hecho ya. Y en este 2019, teniendo como referencia un año tan fértil como 1969, está siendo todo un bombardeo. «Abbey Road» o «Space Oddity» han sido algunos de los grandes protagonistas hasta ahora, pero antes de que acabe el año aún quedan varias joyas por salir a la luz.

THE BAND «THE BAND»

Lanzado el 22 de septiembre de 1969, el segundo álbum de estudio The Band es un álbum conceptual con canciones centradas en personas, lugares y tradiciones. Fue grabado en una casa alquilada en Hollywood Hills, que fue propiedad de Judy Garland, Wally Cox y, en el momento en que el grupo trabajaba allí, de Sammy Davis, Jr.

Robert Christgau, como crítico musical principal y editor senior de The Village Voice durante 37 años, lo declaró mejor que «Abbey Road», que había sido lanzado cuatro días después, escribiendo que el LP de The Band es un «disco A-plus, si yo alguna vez he calificado a alguno así». El álbum se conserva en the National Recording Registry y también se incluye en el libro de los 1001 Álbumes que debes escuchar antes de morir.

El álbum incluye muchas de las canciones de The Band más conocidas y aclamadas por la crítica como «The Night They Drove Old Dixie Down», que Rolling Stone nombró la canción número 249 más grande de todos los tiempos. La revista también clasificó el álbum en el número 45 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. La revista Time lo incluyó en su lista sin clasificar de los 100 mejores álbumes de 2006.

La edición 50º aniversario (se lanza el 22 de noviembre) se presenta remezclada y remasterizada con bonus tracks con versiones alternativas inéditas y por primera vez canciones en directo del Festival de Woodstock en 1969. La edición limitada Superdeluxe incluye 2CDS, 2 LPS de 180 gramos, 7” del single original «Rag Mama Rag» y un libro.

THE ROLLING STONES «LET IT BLEED»

Lanzado originalmente en 1969, «Let It Bleed» es considerado por los críticos y fanáticos de la música como uno de los mejores y más importantes álbumes de rock de todos los tiempos. Presenta tres de las mejores canciones de la banda: «Gimmie Shelter», «Midnight Rambler» y el himno «You Cant Always Always Get What You Want».

Brian Jones aparece en solo dos pistas: tocando el autoharp en «You Got the Silver» y la percusión en «Midnight Rambler»: fue reemplazado por Mick Taylor durante la grabación, que toca la guitarra en dos pistas: «Country Honk» y «Live with Me» como también ocurrió con el single «Honky Tonk Women» (grabado durante las sesiones de «Let It Bleed»).

Al igual que «Beggars Banquet» el año anterior, la influencia dominante fue la música de raíces estadounidenses, basada en gran medida en el Gospel (como en «Gimmie Shelter» y «You Can't Always Get What You Want»), la música Country de Hank Williams y Jimmie Rodgers («Country Honk»), Chicago Blues («Midnight Rambler») y Country rock en la canción que da título al disco

La grabación comenzó en febrero de 1969, principalmente en los Olympic Studios de Londres y originalmente estaba programada para su lanzamiento en julio de 1969. Aunque «Honky Tonk Women» se lanzó como sencillo ese mes, el álbum en sí sufrió numerosos retrasos y finalmente fue lanzado en diciembre de 1969, después de la gira estadounidense de la banda.

La portada del álbum muestra una escultura surrealista diseñada por Robert Brownjohn. El pastel fue hecho por la entonces desconocida escritora de cocina Delia Smith. Esta portada se encontraba entre las diez elegidas por Royal Mail para un conjunto de sellos postales de «Classic Album Cover» emitidos en enero de 2010.

La reedición (se lanza el 1 de noviembre) está disponible en un Box Set limitado y numerado que incluye el álbum remasterizado por Bob Ludwig en vinilos éstereo y mono, 2 Super Audio CD, Vinilo 7” con «Honky Tonk Women» / «You Can’t Always Get What You Want», litografías, poster y libro de tapa dura de 80 páginas con fotos inéditas que incluye un ensayo del periodista David Fricke y fotos nunca antes vistas del fotógrafo de la gira Ethan Russell. ABKCO Records también lanza la versión remasterizada en estéreo de «Let It Bleed» como un CD independiente, vinilo y digital.

Este álbum deluxe fue remasterizado completamente por el ingeniero ganador de un Grammy, Bob Ludwig en Gateway Mastering. Ludwig trabajó a partir de archivos tomados de las cintas originales a una frecuencia de 2.8 MHz sampling rate: «Cuando hicimos la primera remasterización de Let It Bleed en 2002, nuestra intención era rendir homenaje al trabajo original», dice Ludwig, un ingeniero de sonido que no es ajeno al catálogo de los Stones, después de haber remasterizado muchos de sus álbumes clásicos en las últimas cuatro décadas. «Cuando hicimos esta nueva versión, el propósito era hacerlo lo mejor posible. Si lo escuchas en un buenos altavoces o buenos auriculares, escucharás cosas sutiles en el fondo que ahora son mucho más claras y que antes estaban algo ocultas».

THE KINKS «ARTHUR OR THE DECLINE AND FALL OF THE BRITISH EMPIRE»

Conmemorando el 50 Aniversario, The Kinks hará un lanzamiento especial de su álbum «Arthur Or The Decline And Fall Of The British Empire» (‘Arthur o el Declive y caída del Impero Británico’) el 25 de octubre, a través de BMG.

En esta edición 50 Aniversario se incluyen 4 CD que incluyen un total de 81 canciones, 5 de ellas totalmente inéditas y 28 versiones nunca publicadas antes. Incluyen también versiones de 2019 recién remasterizadas del álbum original de fuentes HD (de la lista de pistas originales), versiones individuales mono y estéreo, caras B, mezclas mono y estéreo alternativas, ensayos descartados, mezclas de la BBC y el álbum solista «perdido» de Dave Davies, que también incluye canciones extras.

Además incluye una mezcla nueva de las maquetas inéditas realizada por Ray Davies, 2 nuevas grabaciones de Ray Davies junto al reputado coro The Doo Wop «Arthur & The Emigrants», incluyendo una canción inédita, 3 canciones nunca antes publicadas de 'The Come Dancing Workshop Ensemble' y nuevos remixes de Ray Davies para las canciones 'Australia' y 'Shangri-La'.

También se ha incluido un libro de 68 páginas, con extensos artículos de expertos de renombre mundial sobre The Kinks, el original descartado de «Arthur» co-guionizado por Julian Mitchell y el diseñador de portadas Bob Lawrie. También hay nuevas entrevistas con Ray Davies, Dave Davies y Mick Avory, así como fotos de la banda, portada internacional de lanzamiento original y mucha memoralia. También se pueden encontrar cuatro singles de 7 pulgadas del disco: 'Drivin', 'Victoria', 'Shangri-La' y 'Hold My Hand'. Todos reproducidos con ilustraciones originales. Finalmente, se incluye una insignia exclusiva, personalizada, con el logotipo de The Kinks de esmalte y metal para que los fanáticos puedan lucirla muy orgullosos.

¿Qué es el álbum perdido de Dave Davies? En medio de las sesiones de «Arthur», el tiempo de grabación se dedicó también a completar las pistas para el álbum en solitario de Dave Davies. Ese disco de Dave había ido avanzando en periodos escalonados desde el éxito del single de Dave en 1967, «Death Of A Clown», pero nunca se llego a completar.

Sobre su disco perdido, Dave Davies reflexiona: «Una de las razones por las que el álbum no se terminó, fue porque sentí agobiado por el manager y la discográfica de The Kinks. Estaba muy cómodo en The Kinks y me pareció genial ser parte de una banda. Realmente no quería más». Ray dice al respecto: «Al escuchar las canciones de Dave de nuevo, después de 50 años, las encontré bastante conmovedoras porque eran como la historia de fondo de lo que estaban pasando The Kinks en ese momento».

Reprise (la discográfica de entonces) finalmente desechó el lanzamiento en septiembre de 1969 del disco en solitario de Dave Davies. Con el paso de los años, los fanáticos de The Kinks continuaron obsesionados con el álbum de Dave, al que algunos llamaron«A Hole In The Sock Of» (Un agujero en el Calcetín), un título que Ray había comentado, en broma, a un periodista musical.

Como anticipo se puede escuchar el tema inédito «The Future», una de las 31 canciones inéditas que contendrá la Deluxe Box Set de «Arthur».

THE DOORS THE SOFT PARADE

El 18 de octubre se publicará una reedición que constará de tres CDs y un vinilo. El primer CD contiene el disco original remasterizado por Bruce Botnick y el single Who scared you / Wishful sinful. El segundo CD incluirá tres temas grabados en unos ensayos, con Ray Manzarek a la voz acreditado como Screamin’ Ray Daniels (uno es una versión de su clásico «Roadhouse Blues», que más tarde se incluiría en «Morrison Hotel»), y la participación de Robert DeLeo de Stone Temple Pilots añadiendo una pista al bajo. También tendrá cinco temas en los que se han suprimido las cuerdas y metales; además se incluirán nuevas mezclas de tres canciones con nuevas partes de guitarra a cargo de Robby Krieger. El último CD contendrá descartes, incluida una jam session de Rock is Dead.