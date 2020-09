Nuevas acusaciones de abusos sexuales sobre el fallecido DJ Erick Morillo Varias mujeres lo han denunciado tras sentirse ofendidas por los homenajes al artista

La hipótesis de que la muerte de Erick Morillo pudo ser un suicidio inducido por la culpa cobra cada vez más fuerza. A principios de agosto, el DJ fue arrestado y acusado de agresión sexual a una mujer, con quien había pinchado en una fiesta privada en Miami en diciembre del año pasado. La víctima, que regresó a la casa de Morillo con otra mujer después de la fiesta, denunció haber rechazado los intentos de seducción de Morillo, antes de sentirse cansada e irse a un dormitorio de arriba sola a dormir, completamente vestida. Cuando despertó, estaba desnuda en la cama y Morillo estaba de pie junto a ella, también desnudo. Sintió dolor y «flashes» de él agrediéndola sexualmente, según informes policiales. Morillo había negado repetidamente las acusaciones, pero se entregó a la policía, acompañado por su abogado, cuando un kit de violación dio positivo en su ADN. El 1 de septiembre, tres días antes de comparecer ante el tribunal, Morillo fue encontrado muerto en su casa de Miami.

En los días posteriores, tras los homenajes y mensajes de reconocimiento al DJ tras su muerte, más mujeres han empezado a denunciar otras experiencias de abuso con Morillo, como DJ Empress, que ha relatado que cuando tenía 17 años y trabajaba en una tienda de discos en Nueva York, Morillo «se acercaba por detrás y frotaba su pene por mis piernas y el culo». También asegura que consiguió su número de teléfono y la llamaba, o le dejaba «asquerosos mensajes sexuales». Otra DJ, la sueca afincada en Ibiza Ida Engberg ha contado que en 2006, «en una fiesta en su casa, me senté fuera en una tumbona a hablar con un amigo cuando se me acercó por detrás, me echó la cabeza hacia atrás, me la sostuvo contra la tumbona y me vertió una bebida en la boca en contra de mi voluntad. Me enfadé y le pregunté qué era eso. Se rió y dijo: 'Es MDMA'. Le dije, ¿puedo por favor elegir por mí misma si quiero tomar drogas o no? Me levanté y dejé la fiesta. Más tarde me enteré por un amigo de que había pedido a todas las chicas que no se desnudaban que se fueran de la casa. Años después, cuando yo empecé a ser más 'conocida', él siempre se comportó de forma educada. Le dije que era lo peor y la persona más irrespetuosa que había conocido y siempre me negué a hablar con él. Esta es sólo mi historia. Puede que no parezca gran cosa para algunos, pero pasé una temporada en Ibiza en 2006 y escuché innumerables historias similares. Tenía la peor reputación. No he experimentado nada parecido a eso». Engberg también ha lanzado un toque de atención a la comunidad de música dance, para que no «pase por alto» el comportamiento de Morillo. «Se lo debemos a todas las mujeres de nuestra generación y a las generaciones venideras. No debemos glorificar a los violadores. Es repugnante ver cómo esta estrella golpeó a nuestra comunidad. Es una vergüenza para nosotros. Después de una larga discusión nocturna ayer en los comentarios de Instagram de Jamie Jones siento que esto debía ser dicho en voz alta y clara: no significa no y la violación es una violación»

Por otro lado, la revista Mixmag ha recopilado más historias de otras mujeres acosadas por Morillo. Katia, una de ellas, ha contado que cuando tenía 23 años y trabajaba como bailarina en un club en Estados Unidos, donde Morillo había pinchado, ocurrió otro episodio similar. «Estuve en su casa, donde me hizo comentarios inapropiados y me hizo sentir incómoda, pero no presionó lo suficiente para que no me sintiera cómoda yendo allí por segunda vez». Ella recuerda a Morillo cocinando ketamina en el horno de la cocina, y después se acercó a ella. «Inmovilizó mis brazos y se sentó a horcajadas sobre mí de la forma en que una chica se monta a horcajadas sobre un chico en un club de striptease. Fue tan extraño, es un hombre adulto... inmovilizó mis brazos, estaba tratando de desnudarme. Estaba diciendo que no y él me dijo: «Ven a tomar una ducha conmigo. Vayamos arriba a mi ducha », y él seguía repitiendo eso una y otra vez y yo decía:« No, no quiero ». Y él dijo:« ¿Cuál es tu problema? ¿No quieres follarme? ¿Por qué estás aquí? '' Y dije: »Pensé que estábamos pasando el rato como amigos«. Estaba tan confundida. No es como si hubiera coqueteado con él ni nada. Y él dijo: '¿Quién diablos te crees que eres? Todas quieren follarme'. Nunca lo olvidaré. En ese momento estaba asustada. Y siguió tratando de besarme, pero como estaba volviendo la cabeza, me lamió toda la cara». Katia finalmente reunió algo de «fuerza sobrehumana», le dio una patada a Morillo en los testículos y huyó.