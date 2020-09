La nostalgia se convierte en la reina de Spotify en tiempos de confinamiento Así lo demuestra una investigación realizada con 17 mil millones de canciones reproducidas en seis países europeos

Los reyes de Spotify siguen siendo los que ya sabemos. O mejor dicho, aquellos de los que la población adulta jamás ha oído hablar: jovencitos de la ola urbana con extraños nombres, que alcanzan éxitos repentinos y fulgurantes. Pero una nueva investigación de la que se ha hecho eco The Guardian muestra que algunos artistas veteranos también han pasado a formar parte de las preferencias de los usuarios de esta plataforma desde que empezaron los confinamientos.

El Dr. Timothy Yu-Cheong Yeung, del Centro de Teoría Legal y Jurisprudencia Empírica de la Universidad de Lovaina, Bélgica, en Bruselas, ha analizado datos de casi 17 mil millones de canciones reproducidas en Spotify en seis países europeos: Suecia, Reino Unido, España y Francia, Bélgica e Italia, y descubrió que la cuarentena cambió «significativamente» el consumo de música, que se dirigió hacia canciones que generan un fuerte sentimiento de nostalgia de los oyentes.

La investigación, publicada en la revista Covid Economics del Center for Economic Policy Research, muestra que el efecto de nostalgia alcanzó su punto máximo aproximadamente sesenta días después de que se produjera el confinamiento en cada país. Yeung dijo que su investigación había comenzado como una broma con amigos. «He estado en Bélgica durante todo el período de confinamiento. La vida es aburrida y el único consuelo es volver a revisitar mis favoritos de los 90, desde Radiohead y Pulp hasta Blur. Y también vi muchos comentarios similares en YouTube diciendo que se sentían nostálgicos. Charlé con amigos y bromeé diciendo que podría escribir un artículo académico a partir de él. La evidencia respalda que no me equivoco».

Los artistas favoritos de Yeung no tuvieron un renacer espectacular, pero sí los de la década de los ochenta o incluso antes. «Africa» de Toto se ubicó en el top 200 diario de Spotify en el Reino Unido 12 veces tanto en febrero como en marzo, y la cifra subió hasta 28 veces en mayo. Este aumento fue eclipsado por el enorme aumento de la popularidad del clásico de 1977 de Electric Light Orchestra, «Mr Blue Sky», que llegó a las listas solo una vez en enero, pero alcanzó su punto máximo en 31 veces en mayo. Otro éxito de 1977, «Go Your Own Way» de Fleetwood Mac, una de las varias canciones de la banda que llegaron al top 200, tuvo un éxito similar, mientras que «Here Comes the Sun» de los Beatles, que nunca había estado en el top 200 del Reino Unido en los últimos meses antes de Covid-19, apareció en las listas 19 veces en mayo y se reprodujo hasta 63.000 veces al día.

Otras canciones antiguas que se beneficiaron de la tendencia nostalgia incluyen «Wonderwall«» y «Don't Look Back in Anger» (1995) de Oasis , «Don't Stop Me Now» de Queen (1979) y «Chasing Cars» de Snow Patrol (20067). «Tiny Dancer» de Elton John (1971) y «El verano del 69» de Bryan Adams (1984) también quedó entre los 200 más escuchados del Reino Unido durante el confinamiento. Y el pasado viernes, este fenómeno volvió a ponerse de manifiesto con la insólita llegada al número uno de reedición del álbum de 1973 de los Rolling Stones, «Goat's Head Soup».

Como conclusión, Yeung asegura que «el cierre involucró muchas órdenes excepcionales que limitan la libertad de las personas y afectan el empleo y las interacciones sociales habituales, y estos cambios podrían haber causado ansiedad, así que las personas se sumergieron en la música nostálgica para escapar de la realidad, incluso si el virus no les hubiera causado ningún daño a su salud o la de sus familiares cercanos. La demanda de nostalgia creció con la frustración».

Según Yeung, «las emociones negativas son diversas, pero son similares en algo: hacen daño y te llevan a reaccionar, a enmendarte, a tratar de contrarrestar los sentimientos negativos. Una forma posible de recuperarse, o de generar una utilidad positiva, es buscar la nostalgia que recuerde a la gente los buenos tiempos». En cuanto al estilo de las canciones favoritas de los oyentes en cuarentena, Yeung ha comprobado que «mucha gente afirma que las canciones melancólicas les ayudan a afrontar los momentos difíciles, mientras que algunas prefieren las canciones bailables para olvidar el presente. El resultado hasta ahora es bastante heterogéneo. Las canciones de empoderamiento parecen ser las favoritas durante el confinamiento». Con todos estos datos en la mano, Yeung sugiere que se tome nota en «los centros de atención, hospitales, tiendas y cualquier lugar donde se pueda reproducir música públicamente», para «considerar los efectos positivos de tocar música nostálgica como respuesta a los efectos adversos de la pandemia».