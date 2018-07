Norah Jones: la estrella complaciente del jazz La cantante y pianista cerró la edición de este año de las Noches del Botánico con un concierto bonito, austero y breve

Hace mucho tiempo que Norah Jones (Nueva York, 1979) repite eso de que quiere que su voz suene «como la de una persona mayor, más vieja». Como la de Billie Holiday, Etta James o Aretha Franklin, a las que escuchaba de pequeña en el tocadiscos de su madre. «Supongo que la edad lo curará», dijo nada más publicar su debut, hace ya 15 años. Pero bastó con escuchar anoche sus dos primeras canciones —«My Heart Is Full» y «Nightingale»—, para darse cuenta de que está muy lejos de conseguirlo.

Solo puede haber una Billie y una Aretha. Jones canta suave, melódica… también perfecta. «Qué voz tan bonita», exclama una seguidora al escuchar «Street Strangers». Puede que no cuente con la pasión y la fuerza de las anteriores, pero posee uno de los timbres más bellos que ha dado la música de este siglo, algo así como la cara más amable del jazz (o del soul, o del country). Resulta extraño ver a una estrella de su envergadura, con más de 47 millones de discos vendidos, actuando ante solo 2.700 personas y sonando tan pausada, sencilla y austera. Nada de arengas. «Hola», «gracias», «¿cómo estáis?» y ya. No hubo más palabras en la escasa hora y 23 minutos que duró el concierto (ni uno más), en el que se mostró tan alejada de los espectáculos de otras divas del pop entre las que se sitúa. Por eso renunció al Teatro Real y a parte de su caché, para actuar en el Real Jardín Botánico de Alfonso XIII y ofrecer una velada más íntima y cercana. Sin parafernalias ni fiestas, como si de un pequeño club de Brooklyn se tratara, pero a última hora de la tarde: aplauso, silencio, canción, aplauso, silencio, canción.

El público no se levantó de su asiento en ningún momento, aunque parecía embelesado con las canciones. Jones tampoco se levantó de su piano. Una tras otra fue esparciendo su magia en «It's Gonna Be», «Day Breaks» y «Begin Again», acompañada de tres músicos portentosos como Brian Blade (batería), Chris Thomas (bajo) y Pete Remm (órgano). Jóvenes talentos que han tocado con algunas de las figuras más importantes de la historia del jazz (Chick Corea, Kenny Garrett, Wayne Shorter, Herbie Hancock) y hasta con leyendas como Bob Dylan y Elvis Costello. Jones sabe rodearse para brillar más.

La actuación caminaba sin fallos, en ocasiones emocionante y en otras solo correcta, con temas como «Cold Cold Heart», «Black» e «It Was You». Algunos de los asistentes que llenaron ayer el último concierto de las Noches del Botánico querían más jolgorio: «Está sonando todo demasiado tranquilo, más jazzero que habitualmente». Hasta que suenan los primeros acordes de «Sunrise» y llega hacia el final la gran ovación de la noche. No se escucha el arpegio de la guitarra acústica, sustituida aquí por unas notas de piano, pero suena incluso más bonita. «Esta es la que cantábamos tú y yo», comentan dos amigas. «Sí, igualito», responde bromeando una de ellas. Y llega el suspiro final con «I Got To See You Again» y la conocidísima «Don’t Know Why». Una ovación más y el festival por el que esta edición han pasado figuras como Elvis Costello, Serrat, Kraftwerk, Simple Minds, Rufus Wainwright y David Byrne se echa a dormir hasta el año que viene. «¿Se ha acabado ya el concierto? ¿Tan pronto?».