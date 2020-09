Noel Gallagher: «No me pongo mascarilla, me importa una mierda» El ex Oasis ha hablado largo y tendido sobre su rechazo a las normas para frenar la pandemia en una entrevista

Decir Gallagher es decir polémica. Y si hay coronavirus de por medio, más todavía. Y es que Noel, el mayor, ha dejado atónitos a propios y extraños con una entrevista concedida a The Matt Morgan podcast, y recogida por New Musical Express, en la que rechaza las medidas para frenar la pandemia.

«Todo el asunto es una tontería», dijo el ex Oasis a su entrevistador. «Se supone que debes usarlos en Selfridges (un centro comercial), pero puedes ir al pub y estar rodeado de cada maldito idiota. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, 'oh, en realidad, no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en Selfridges'». Respecto al uso de la mascarilla en el transporte, obligatorio en toda Inglaterra al igual que en cualquier espacio público, Noel dice: «Iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo '¿puedes ponerte la máscara, porque la policía de transporte subirá y te multará con mil libras? Pero no tienes que ponértelo si estás comiendo'. Así que estaba diciendo 'Oh, claro, este virus asesino que está barriendo el tren vendrá y me atacará, pero si me ve comiendo un sándwich me dejará en paz y me preguntará, ¿está almorzando?'».

Cuando su entrevistador le replica que las máscaras ayudan a prevenir la propagación del virus, Gallagher afirmó que no le obliga la ley, lo cual es falso: «Escúchame, no es una ley. Ahora nos están quitando demasiadas jodidas libertades».

Después contó que fue increpado por no usar una máscara en un supermercado, y que exigió ver al gerente para explicar su postura anti-mascararilla. «Me importa una mierda. Elijo no usarla y si contraigo el virus, lo tengo yo, y nadie más. Si todos los demás idiotas llevan una mascarilla no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería».

Otra estrella del brit-pop, Ian Brown de Stone Roses, también mostró su rechazo a la mascarilla hace unos días, al lanzar este mensaje en Twitter: «No al confinamiento, no a los tests, no a la mascarilla, no a la vacuna». Fue respondido por varios músicos famosos de Reino Unido, como uno de sus compañeros de banda en Stone Roses, John Squire, que tuiteó: «Usa una máscara y mantente a salvo. Cuida de ti y de los demás #morecambeandwise».

Liam Gallagher, hermano de Noel, sí parece estar por la labor: «Hay que ponérsela, tuiteó».