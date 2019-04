NIRVANA ¿Qué tipo de música habría hecho Kurt Cobain de seguir vivo? La evolución de Nirvana entre su estridente primer disco y el último unplugged de la MTV, en donde la banda mostraba una faceta delicada, intimista y bellamente arreglada, abre la puerta a preguntarse qué caminos musicales hubiera seguido la atormentada estrella de Seattle

Kurt Cobain fue el icono pop por antonomasia de su tanda vital, la desencantada Generación X, acrecentándose la proyección de su alargada figura, de su sombra en puridad, con un escopetazo suicida que le elevó al mito con tan solo 27 años.

El Rey del movimiento grunge lideró la contrarevolución a la laca angelina con Nirvana, lanzando en junio del 89 un primer disco de punk sucio, el «Bleach», que no escondía el enorme don melódico que poseía su pergeñador a pesar de la distorsión chillona reinante.

Después vendría el pelotazo de «Nevermind» y la continuación de la fórmula con el bien ponderado «In Utero», del 93, y desde el que se puede apreciar cierto arco musical respecto a este primer «Bleach», más plano y estridente que el también cañero último disco de estudio de los de Seattle.

Y sin olvidarnos del unplugged de la MTV del 94, en donde Cobain y los suyos revelan una faceta delicada, intimista y hermosamente arreglada que empujan a preguntarse: ¿por qué senderos musicales habría transitado Kurt de no haber acabado consigo?

«Es muy probable que hubiera mutado con su banda o en solitario en sonidos menos ruidosos y mas semi folkies. Da igual el formato porque Nirvana, con todos la respetos para sus compañeros, era él», opina Julio Ruiz, el veterano director de «Disco Grande» en Radio 3.

«Son cábalas, pero le vería haciendo las dos cosas: sonido más extremo por este carácter desprejuiciado, pero también muy sensible pasando a cosas orquestadas y pop de cámara y también cantando en solitario», dice Santi Carrillo, director de la influyente revista «Rockdelux», que ve a Cobain como «muy curioso y capaz de estar con músicos de otras escenas. Aunque a ver si se hubiera abierto a otros estilos no rock...».

Amparo Llanos, la guitarrista de Dover, la popularísima banda madrileña que con su disco «Devil came to me» arrasaron en nuestro país y que heredaba la rabia y el sonido de Nirvana, considera que «siendo un gran artista con mucha personalidad y con gusto por las melodías pop, vete a saber lo que estaría haciendo...».

En este sentido, Carrillo califica a Cobain de «sibarita musical, tenía respeto por las leyendas antiguas y era una persona muy inquieta, siempre informado de lo que ocurría, y le servían de fuente de inspiración grupos no tan populares como The Vaselines o Daniel Johnston. No se hubiera quedado colgado por su capacidad para activarse y dejarse influenciar y también habría ayudado a músicos con mala suerte».

¿Está Cobain a la altura de los genios del pop?

«El "Nevermind" entero es un disco fantástico lleno de canciones pop y a la vez potentísimas. Es un disco con chispa lleno de vida y por eso ha pasado a la historia. Kurt Cobain murió tan joven así que es difícil saber cuanto le habría durado ese gran talento», estima Llanos.

La cabeza de «Rockdelux» confiesa que Nirvana, inicialmente, no le entusiasmaron: «Pensaba que eran el típico bluf de la escena Seattle, aunque eran los más ilustrados. El impacto del suicidio me hizo repensar todo esto. Y era verdad que no era una pose, que no era un tío haciéndose el hipersensible».

Sin embargo, Carrillo pone sobre la mesa la opción de que «si no se hubiese suicidado, igual Nirvana hubieran ido decayendo a algo no tan mayúsculo como lo fue en su momento. Creo que se ha exagerado por el suicidio y lo que significó que Nirvana desbancara a Michael Jackson y se creara un relevo que fija este tipo de artistas. Todo eso magnificó la importancia, pero su obra es escasa, no hicieron muchos discos. El "Nevermind" es un disco emblemático, y el "In Utero" es casi mejor. Con el "Unplugged" demostraron sensibilidad para los arreglos... Es lo mejor de su generación, pero para ser lo mejor de la gran historia de la música les falta obra».

Ruiz lo ve de otra manera: «Alguna vez he oído lo de tío famoso por pegarse un tiro... Por favor, qué frivolidad. En la historia de la música hay unos cuantos elegidos, que son pocos y que marcan el camino, y que se asocian a una década. Los noventa son Nirvana sobre todo».

Llanos, más que con palabras habla con gestos respecto a la importancia interior que tuvo para ella, puesto que Cobain le cambió la vida: «Después de escuchar el "Nevermind" supe que ya no podía seguir llevando la vida que había llevado hasta entonces. La mezcla brutal entre melodía pop y apisonadora instrumental me pareció lo más alucinante que había escuchado nunca. Además Kurt Cobain no iba de macho ni de estrella, parecía que de alguna manera invitaba a chicas y a chicos a formar grupos y a ponerse a tocar. En menos de 15 días Cris ya estaba contagiada también y en Octubre del año 92 empezamos Dover».