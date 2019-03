Nena Daconte: «Ya no espero tener un éxito tan radical» La cantante vuelve con nuevo disco después de seis años de silencio

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 11/03/2019 16:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En 2005, Mai Meneses fue una de las primeras artistas que montó su sello para autoeditar sus discos, al ver la negativa de todas las discográficas y oficinas que rechazaron unas canciones que luego tuvieron un éxito que sobrepasó todas las expectativas, con decenas de números uno, grandes premios y giras inacabables. Después de aquellos días de trepidante ascenso a la cima, aquella chica expulsada de las primeras ediciones de Operación Triunfo, a la que tanto gustaba verssionar a Radiohead o Elvis Costello, desapareció del panorama sin dejar rastro. Pero ahora vuelve con su primer disco en seis años, «suerte...», así, en minúscula, «por respeto a la palabra», dice la cantante, y con puntos suspensivos, «a la espera de saber cómo ésta nos responde...».

La historia tras este nuevo trabajo se gesta a dos años vista. Aunque últimamente ha estado viviendo en Dallas (Tejas), Nena Daconte nació en la Ciudad Condal y, a la vista de sus fotos en redes, la conexión con Barcelona volvía a estar presente; recuperaba a su manager y director creativo de siempre y, tras cerrar su etapa con Universal, volvía a la autogestión produciendo y financiando completamente su trabajo. A los mandos del audio, también nos adelantaba que contaría con la producción musical del trepidante multi instrumentalista Paco Salazar, con el que ya había girado años atrás.

El videoclip de «Mi Mala Suerte» es genial, ¿cómo surgió la idea?

Queríamos conectar de una forma visual y muy rítmica la portada del disco, y se nos ocurrió hacerlo a través del bombo de batería, recorriendo diversos puntos de las ciudades de Madrid y Barcelona.

El tema es un hit total, ¿qué papel ha jugado la suerte en tu carrera y en su vida?

La suerte siempre ha tenido mucha importancia en mi vida, sobre todo en la profesional. Este disco es un homenaje a esa energía, a ese azar que nos mueve...

En estos años de inactividad, ¿an algún momento ha tenido miedo de que el público se olvidara de usted?

No.

¿Cómo se gestó el regreso de Raúl Marín a su esfera de trabajo? ¿Por qué tomó esa decisión?

Raúl Marín fue mi mánager al principio, en el nacimiento de Nena Daconte, cuando tenía que empezar de cero. Ahora, en mi regreso a la música, me parecía una pieza clave.

¿Cómo fue lanzar «Amanecí» sin ningún po de promoción y ver que superaba las cien mil escuchas?

Amanecí habla del despertar a una nueva vida... Y, ahora que empiezo a una nueva etapa, me parecía idóneo comenzar con esta canción. Ha sido emocionante ver la buena acogida que ha tenido.

En «En Otra Dimensión» canta: «me gustaría ser más temeraria». ¿Es algo que a veces ñe ha pasado, quizá más de las que le gustaría?

Ahora estoy más tranquila… pero yo he sido muy impulsiva y temeraria en mi vida.

¿Siete canciones no se quedarán un poco cortas para sus fans? ¿O el disco es casi un EP, que es lo que se lleva ahora?

Los discos de Nena Daconte generalmente han sido cortos. En este, especialmente, quería hacer un disco libre. Una colección de canciones abierta a que en unos meses puedan salir más temas, videos o acciones.

En esta nueva etapa, ¿qué cosas tiene claro que nunca más volverá a hacer como profesional de la música?

En esta nueva etapa no voy a hacer nada que no quiera... No quiero hacer cosas sin pasión.

¿Cómo ve la evolución de programas como OT? Ahora parece que tiene aceptación incluso en el mundillo indie…

Creo que estos programas abren las puertas del mundo de la televisión y de la música a gente que de otra forma sería imposible… Te introducen en el mundo profesional. Ahora todo está más mezclado que hace quince años. Nadie del mundo underground alababa a estrellas del mainstream y hoy colaboran, se hacen fotos y se comentan en Instagram… Hace más de diez años, Nena Daconte fue uno de los primeros grupos que sonaba en Los 40 y que era solicitado en fesvales indies. A lo mejor nos adelantamos… pero seguro que contribuimos en algo para ese acercamiento.

¿Cómo está su adaptación a la vida en Dallas, y cómo es el día a día allí?

Está siendo una bonita experiencia aunque, por trabajo, estoy viajando a España con mucha frecuencia.

¿Qué sensaciones le genera escuchar «Tenía Tanto Que Darte» ahora? ¿Le daría vérgo tener un hit tan descomunal otra vez?

Estoy muy agradecida por haber compuesto un tema como «Tenía Tanto Que Darte» y ahora… ya no espero tener un éxito tan radical.

¿Va a hacer una gira española de salas? ¿Hará festivales de verano?

Voy a planear la gira con cariño. No voy a hacerlo todo. Quiero ir poco a poco.

¿Qué colaboración le apetecería hacer ahora mismo si pudiera elegir a quien quisiera?

Ahora hay mucha gente interesante. En España, por ejemplo, con Carmen Boza.

¿Qué le parece la nueva escena musical actual? ¿No siente que hay cierta ruptura generacional en cuanto a música?

Más en cuanto a los canales. Ahora los jóvenes no escuchan tanto la radio, se mueven más entre YouTube y Spofy. Por eso mi disco es libre, ya que enendo que cada canción es una pieza disnta y, como tal, puede tener recorridos diferentes y eso me parece bien.

El debate sobre el aborto se ha reabierto en España, ¿cree que es bueno que eso suceda?

En ciertos temas creo que es mejor que haya un consenso general.

¿Su opinión sobre el tema ha cambiado estos últimos años?

Prefiero no dar mis opiniones personales en un entorno profesional.

¿Apoyó la huelga feminista del 8M? Luz Casal fue muy cricada el año pasado por no hacerla, ¿qué te piensas de esas críticas?

El feminismo ha hecho mucho por la mujer. Por ejemplo, mi madre siempre me ha contado que no hace mucho ella no podía abrir una cuenta en el banco... Aún, todavía hoy, quedan muchas cosas por mejorar.