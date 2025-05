Una mujer denuncia a Marilyn Manson por agresión sexual y permitir que sus amigos la «manosearan»

Tras las primeras acusaciones de abusos sexuales y psicológicos vertidas sobre Marilyn Manson , por parte de la actriz Evan Rachel Wood y otras cuatro mujeres, y una segunda oleada de demandas de otras personas que tuvieron relaciones sentimentales o profesionales con él, este mes está volviendo a poner al cantante de cara a los tribunales.

Una ex asistente del artista, Ashley Walters , ha presentado una demanda por agresión sexual, acoso sexual y violencia psicológica . Walters era una aspirante a fotógrafa cuando conoció a Brian Warner (el nombre real del vocalista), quien le propuso colaborar artísticamente. La invitó a su casa, le tomó fotos, la animó a desvestirse y luego la inmovilizó en una cama donde la besó, la mordió y le metió la mano en la ropa interior. Al día siguiente volvió a llamarla, pero Warner se comportó de manera profesional y ella aceptó a posar semidesnuda otra vez. Según la demanda, recogida por Rolling Stone, fue poco después cuando él la hizo sentir incómoda, pidiéndole que posara solo con su ropa interior y una chaqueta nazi , y diciéndole que «le encantaba cuando las chicas parecían haber sido violadas». A continuación le pidió que le tocara el pene a un actor que también había contratado, y cuando ella intentó irse, éste la empujó contra una pared.

Sin embargo, Warner la contrató en 2010 como asistente . Y enseguida empezaron de nuevo los maltratos. La obligaba a limpiar los destrozos que ocasionaba en sus ataques de ira, le impedía ir a ver a su familia en vacaciones, y en varias ocasiones se la 'pasaba' a amigos suyos para que la manosearan. En una ocasión, uno de ellos llegó a preguntarle al cantante si se la podía 'comprar'.

Mientras trabajaba para él, Walters dice que Warner le puso varias veces un vídeo de él abusando de una 'joven fan' menor de edad , a la que desnudaba y azotaba hasta hacerla llorar. En otro episodio violento, Walters se escondió de Warner en un armario, y éste derribó la puerta y la amenazó asegurando tener contactos de mafiosos que cometían asesinatos a sueldo. La demandante también asegura que él buscaba información en su ordenador para chantajearla, y que incluso le pirateó la cuenta de Facebook. Además, presuntamente se jactó ante ella de haber violado a mujeres impunemente.

En varias ocasiones, Warner presuntamente obligó a Walters a trabajar durante 48 horas seguidas. La demanda afirma que una vez la hizo quedarse quieta en una silla, sin moverse durante 12 horas, mientras él tomaba fotos y la cubría de cocaína. También presuntamente, la amenazó física y verbalmente por unos delirios paranoides que le hacía pensar que ella estaba tratando de sabotear su carrera, y que era cómplice de unos supuestos enemigos que querían pincharle el teléfono.

Walters asegura que recuerda llevar comida y bebidas a las novias de Warner, incluidas Esmé Bianco y la actriz Evan Rachel Wood , que también le han demandado por el mismo motivo. La ex asistente afirma además que Warner «degradaba constantemente a sus fans femeninas» en los viajes de gira, en los que además llevaba drogas consigo, obligándola a ella a esconderlas en su equipaje. Según la demanda, Walter alega que no podía oponerse porque podría haber llamado la atención de los miembros de la seguridad de los aeropuertos.

Walters terminó su relación laboral con Warner en julio de 2011, después de que éste entrara en cólera tras enterarse de que ella se había hecho amiga de su entonces novia, Bianco. Aun así, continuó acosándola con constantes llamadas telefónicas, y con amenazas de denunciarla por robar obras de arte de su casa.

Hace tres semanas, Esmé Bianco , actriz de la serie de HBO Juego de Tronos (Ros, una de las chicas del burdel de Desembarco del Rey), aseguró que el artista es un «depredador sexual» y relató su experiencia con él cuando fue a contratarla para rodar un videoclip en 2005. « Ms. Bianco fue amenazada y físicamente golpeada por Mr. Warner durante los cuatro días», asegura el informe judicial, que también relata que el cantante obligó a Bianco a ver una película tan violenta que incluso se desmayó, y cómo le intentó obligar a llevar a cabo prácticas sexuales con otra mujer ante una cámara. «Puede que lo más horroroso sea que Mr. Warner encerrara a Ms. Bianco en la habitación, la atase con cables y la azotase con un látigo, que según el cantante, había sido usado por los nazis».

Cuatro días después, la modelo Ashley Morgan Smithline declaró a la revista People que también sufrió violencia y abusos sexuales por parte de Manson: «Sobreviví a un monstruo. Me propinaba golpes y me mordía durante las relaciones sexuales. También me cortó con un cuchillo con forma de esvástica a modo de 'broma', por mi ascendencia judía. Me obligó a hacer un pacto de sangre, y si no obedecía, me encerraba en lo que él llamaba 'la habitación de las chicas malas', que era una sala de cristal insonorizada».