Muere Rupert Neve, inventor de la mesa de mezclas moderna

El ingeniero británico Rupert Neve, pionero en la construcción de equipos de grabación de audio, ha muerto de neumonía a los 94 años en Wimberley (Texas) el pasado 12 de febrero, según informa un comunicado de su empresa, Neve Electronics. Descrito por The Guardian como «el Steve Jobs del audio» y acreditado como «el hombre que inventó la consola de grabación», Neve (Newton Abbott, 1926) pasó gran parte de su infancia en Argentina, donde su padre fue destinado. Allí aprendió a desmontar y reparar radios, y a los 17 años entró en el departamento de comunicaciones del Ejército Británico, al que se presentó voluntario durante la Segunda Guerra Mundial.

Fue en 1961 cuando con la ayuda de su esposa fundó Neve Electronics, con la que tres años después presentaría la primera consola de mezclas construida a partir de transistores (antes eran de válvulas, muy rudimentarias y ofrecían una calidad muy inferior), que fue a parar al Phillips Recording Studio de Londres. Después diseñó preamplificadores de micrófono, ecualizadores, compresores y consolas de mezclas que fueron utilizadas por otros estudios como Abbey Road, y por artistas como The Who, Santana, Fleetwood Mac, Chicago, Earth Wind & Fire, The Grateful Dead o Tom Petty. Los míticos Sound City Studios en Los Ángeles también albergaba una consola Neve. Cuando el líder de los Foo Fighters Dave Grohl se enteró de que el Studio B del complejo iba a cerrar, adquirió su mesa Neve 8028, con la que Nirvana había grabado ‘Nevermind’ dos décadas antes.

Cuando Neve fue preguntado acerca del origen de uno de sus inventos más influyentes, el ecualizador, dio una respuesta de brillante pragmatismo: «Traes a un grupo de músicos y haces una grabación. Cuando terminan, descubres que hay una guitarra que no acaba de sonar con nitidez. ¿Entonces, qué haces? ¿Traes a todos los músicos de nuevo? ¿Te pones a recorrer los distintos clubes nocturnos, etc., en los que todos desaparecen durante el fin de semana? ¿Reunirlos todos de nuevo y volver a grabar? Sería muy caro, y muy difícil. Se necesitaba una revolución. Me pregunté a mí mismo si había alguna forma de cambiar eso. Y bueno, se me ocurrió el ecualizador».

Estrellas de la música y popes de la grabación moderna han lamentado su muerte en las redes sociales. «Esto es muy fuerte», ha dicho Young Guru, productor de Jay-Z. «Por favor, tenéis que comprender que este hombre era único. No hay nada cercano a él en el mundo de la ingeniería. Que el rey descanse en paz». También se han despedido de Neve los estudios Abbey Road: «Tenemos una larga y orgullosa historia de grabación con los equipo que llevan el nombre de Rupert Neve, que se remontan a la consola EMI Neve de mediados de la década de 1970, y nos entristece mucho saber de su fallecimiento. Su nombre seguirá personificando la excelencia del audio».

Abbey Road Studios has a long and proud history recording with equipment that bears Rupert Neve's name, dating back to the EMI Neve console of the mid-1970s, and we are very saddened to hear of his passing. His name will continue to epitomise audio excellence. pic.twitter.com/YcDZhUogAg