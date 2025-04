Muere Milva, histórica voz de la canción italiana

Luto en el mundo de la música. Milva , histórica voz de la canción italiana, murió ayer a los 81 años en su casa de Milán. La cantante y actriz de teatro, cuyo verdadero nombre era Ilvia Maria Biolcati , llevaba enferma un tiempo y «había perdido la conciencia del tiempo y la memoria», según detalló el diario ‘La Repubblica’ al dar la noticia. El 26 de marzo, Milva también fue vacunada contra el coronavirus. «Me vacunan porque me preocupo por mi vida y la vida de los demás», comentó. Conocida también como ‘La Rossa’, por el color de su cabello y como ‘La pantera de Goro’, su pueblo natal en la región de Emilia-Romaña, Milva fue protagonista de la música italiana de los años sesenta, y junto a Mina y Ornella Vanoni formaba la principal trinidad de la canción femenina italiana.

Durante sus más de cincuenta años de actividad, Milva construyó una carrera excepcional, por rango vocal, variedad de repertorio y por talento. Es la artista italiana con mayor número de álbumes realizados: 173, entre discos de estudio, en vivo y recopilaciones. Vendió más de 80 millones de copias en todo el mundo. Dotada de gran versatilidad, supo cambiar y transformarse pasando por géneros musicales muy distantes entre sí –del tango a Edith Piaf , pasando por Kurt Weill –, siempre con gran carisma interpretativo. Participó en quince ediciones del Festival de San Remo y se convirtió en la intérprete favorita de autores, directores y compositores como Giorgio Strehler, Franco Battiato y Ennio Morricone . Su éxito internacional fue especialmente notable en Alemania, gracias a su dominio del idioma, y llegó a protagonizar en la Ópera Alemana de Berlín ‘Los siete pecados capitales’ de Bertolt Brecht. Precisamente, las canciones del dramaturgo germano, que grabó en un disco irrepetible, fueron uno de los grandes hitos de su carrera, y las llevó también al Palau de la Música Catalana en el 2006, en un espectáculo donde incluyó una parodia del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi .

Adiós a los escenarios

En 2010 anunció su alejamiento de los escenarios con una emotiva carta en su página de Facebook : «Después de cincuenta y dos años de actividad ininterrumpida, miles de conciertos y representaciones teatrales en los escenarios de medio planeta; después de un centenar de discos grabados en al menos siete idiomas diferentes, he decidido poner punto y final a mi carrera, que me parece única, no solo como cantante sino como actriz y como intérprete musical y teatral. He decidido dejar los escenarios para siempre y dar un paso atrás».

El último homenaje del público lo recibió en el año 2018. El Festival de San Remo, presentado por el cantante Claudio Baglioni , le otorgó un premio a toda su carrera. Como agradecimiento, Milva dirigió a los jóvenes un mensaje leído por su hija Martina en el escenario del Teatro Ariston de San Remo: «La música barre el polvo de la vida y del alma de los hombres. Pero para que esto suceda es necesario estudiar y aprovecharse del pasado».

Cuando cumplió los 80 años, concedió una entrevista al ‘ Corriere della Sera ’, ayudada por su hija Martina y su asistente Edith, en la que confesó cuáles eran todavía sus sensaciones: «Encuentro emociones en la música, en una obra de arte, en el cariño profundo de mi familia y en las personas cercanas a mí, en los tortellini como los hacía mi madre... y en dormir bien».

Son innumerables las reacciones en el mundo del arte, la cultura y la política. Iva Zanicchi , otra gran cantante, ha destacado de Milva, entre lágrimas, su «voz profunda, su estilo inconfundible y su gran presencia escénica». «Su voz despertó una profunda emoción durante generaciones enteras», ha dicho el ministro de Cultura, Dario Franceschini . También le rindió homenaje el presidente de la República, Sergio Mattarella : «Con Milva desaparece una protagonista de la música italiana, una intérprete culta, sensible y versátil, muy apreciada en Italia y en el extranjero».

