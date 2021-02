Muere Mary Wilson de las Supremes, la integrante que mantuvo viva la llama del trío hasta 1977 Falleció este lunes a los 76 años en su casa de Las Vegas, por causas que aún se desconocen

Nacho Serrano Actualizado: 09/02/2021 11:53h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mary Wilson, miembro original de The Supremes, ha muerto este lunes a los 76 años en su casa de Las Vegas, según ha asegurado el publicista Jay Schwartz, que no ha aclarado las causas del fallecimiento.

Wilson formó The Primettes en 1959 con Florence Ballard, Diana Ross y Betty McGlown (novia de un integrante de The Primes). Comenzaron haciendo versiones de artistas como Ray Charles y los Drifters en concursos de talentos en el área de Detroit, y cuando ficharon al guitarrista Marvin Tarplin su nombre empezó a sonar fuerte en la ciudad, en un momento en el que la discográfica Motown estaba naciendo.

Las chicas se empeñaron en conseguir audiencia con el nuevo sello, y a través de un viejo conocido, que no era otro que el cantante de The Miracles Smokey Robinson, consiguieron que su fundador Berry Gordy les diese una oportunidad. Sin embargo, el ejecutivo las vios demasiado jóvenes e inexpertas, y les dijo que volvieran cuando se hubieran graduado de la escuela secundaria. Ellas no siguieron su consejo y buscaron un plan b, grabando un primer single con Lu Pine Records, un sello creado ad hoc, pero no consiguieron repercusión. McGlown abandonó el grupo y fue sustituida por Barbara Martin.

En enero del '61, Gordy les dio una nueva oportunidad a condición de que se cambiaran el nombre. Les sugirió llamarse «The Darleens», «The Sweet Ps», «The Melodees», «The Royaltones» y «The Jewelettes», pero Ballard eligió The Supremes, un nombre que a Ross inicialmente no le gustó porque pensaba que era demasiado masculino. Un año después de firmar con Motown, Martin dejó el grupo para formar una familia y The Supremes quedaron como trío.

En 1963 ya habían lanzado seis singles sin éxito, pero en diciembre de ese año publicaron «When the Lovelight Starts Shining Through His Eyes», y por fin alcanzaron un puesto digno en las listas (el 23º). La explosión comercial definitiva del trío llegaría cuatro meses después, con el número uno alcanzado por «Where Did Our Love Go».

El estrellato quedó rápidamente confirmado por otros cuatro hits que coronaron las listas, «Baby Love», «Come See About Me», «Stop! In the Name of Love» y «Back in My Arms Again».

El grupo se empezó a resquebrajar cuando Gordy apostó por una de las chicas en especial (Ross), concediéndole más protagonismo vocal en las grabaciones. En 1967 obligó al trío a rebautizarse como The Supremes with Diana Ross, y después Diana Ross & The Supremes. La formación original de la girl-band se rompió con la salida de Ballard (que se marchó airada y después perdería un juicio contra Motown) y en 1970 dio su último concierto con Diana Ross antes de que emprendiera su carrera en solitario. Con una nueva alineación liderada por Wilson, The Supremes siguieron teniendo éxito en los primeros setenta, pero la llama se fue apagando poco a poco hasta que en 1977 dijeron adiós con un concierto de despedida en el Theatre Royal de Londres.

Wilson continuó en los escenarios dando conciertos en Las Vegas, y en 1986 logró un brutal éxito de ventas con su autobiografía «Dreamgirl: My Life as a Supreme». Dos años después se reunió con Ross y Ballard para la ceremonia de entrada de las Supremes en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

En 2002, Wilson fue nombrada «embajadora cultural» del Departamento de Estado de EE.UU. por el secretario de Estado Colin Powell, y en 2006 se convirtió en activista defendiendo el proyecto de ley «Truth in Music», una ley propuesta para regular la actividad de los grupos imitadores de leyendas de la música de los años cincuenta y sesenta.

En 2019, Wilson publicó su cuarto libro, «Supreme Glamour», y participó en el programa televisivo «Dancing with the Stars». En 2020 recibió un premio Lifetime Achievement Award de la Asociación Nacional de Editores de Periódicos de Estados Unidos.

Las redes sociales se han llenado de sentidas condolencias de muchas figuras célebres del mundo de la música. El propio Berry Gordy ha dicho que está «extremadamente conmocionado y entristecido» por la noticia de su muerte. «Mary, junto con Diana Ross y Florence Ballard, llegaron a Motown a principios de la década de 1960. Después de una serie sin precedentes de éxitos y número uno, actuaciones en televisión y clubes nocturnos, abrieron puertas para ellas mismas, para otros artistas de Motown y muchos, muchos otros». La cuenta de Twitter del sello Motown también ha lamentado su muerte reconociendo sus logros: «Para una pionera y eterna querida por Motown, que trajo muchos discos eternos para las generaciones venideras: gracias. Tu arte y tu legado vivirán para siempre en la historia de Motown. Desde nuestra familia Motown, descansa en el paraíso». También han llegado pésames desde el mundo del rock, con mensajes como el de Paul Stanley, guitarrista y cantante de KISS: «¡Dios mío! Mary Wilson de las Supremes ha muerto repentinamente. Estuve en una llamada de Zoom con ella el miércoles durante aproximadamente una hora y nunca podría haber imaginado esto. Estaba tan llena de vida y grandes historias. Estoy absolutamente sorprendido. Descansa en Suprema Paz Mary».