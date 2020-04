Muere con coronavirus a los 52 años Adam Schlesinger, cofundador de Fountains of Wayne El músico formó el grupo a mediados de los años 90 junto a Chris Collingwood y fueron autores del exitoso y pegadizo single «Stacy's Mom»

Efe Actualizado: 02/04/2020 09:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El músico estadounidense Adam Schlesinger, cofundador del grupo de power pop Fountains of Wayne, falleció este miércoles a los 52 años en Nueva York tras haber dado positivo por coronavirus.

Josh Grier, abogado del artista, confirmó a la revista Rolling Stone el fallecimiento de un músico que, al margen de Fountains of Wayne, se abrió una muy interesante carrera como compositor para cine y televisión.

Schlesinger (Nueva York, 1967) formó el grupo Fountains of Wayne a mediados de los años 90 junto a Chris Collingwood, a quien conoció en la década anterior cuando ambos estudiaban en Massachusetts (EE.UU.).

Con un sonido que recuperaba la energía del power-pop y la new wave y con unas letras entre satíricas y sentimentales, Schlesinger al bajo y Collingwood como cantante reclutaron al guitarrista Jody Porter y al batería Brian Young para debutar en 1996 con el álbum «Fountains of Wayne«.

«Utopia Parkway« (1999) supuso un nuevo paso adelante de una banda que alcanzó su cima con «Welcome Interstate Managers» (2003), un disco que incluía el exitoso y pegadizo single «Stacy's Mom» con el que fueron candidatos al Grammy a mejor actuación de pop de un dúo o grupo.

Fountains of Wayne lanzó un par de álbumes más: "Traffic and Weather" (2007) y "Sky Full of Holes" (2011).

Schlesinger también fue integrante de las bandas Ivy y Tinted Windows, aunque otra faceta muy importante de su trayectoria fue la composición para cine y televisión.

Por ejemplo, el artista fue candidato al Óscar a la mejor canción original por «That Thing You Do!», el tema principal de la película musical «That Thing You Do!» (1996) que dirigió y protagonizó Tom Hanks.

Además, Schlesinger se llevó tres Emmy como compositor (uno por la serie «Crazy Ex-Girlfriend« y dos por las galas de los premios Tony), ganó un Grammy al mejor álbum de comedia por su labor en «A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!», y también dejó su huella en las bandas sonoras de películas como «Music and Lyrics» (2007) y «Damsels in Distress».