Muere en un accidente de coche el autor de grandes éxitos de Michael Jackson, Beyoncé o Lady Gaga Creador del célebre «Say My Name» de las Destiny's Child que le hizo ganar un premio Grammy, LaShawn Daniels ha fallecido a los 41 años

El compositor de grandes éxitos LaShawn Daniels, ganador de varios premios Grammy, ha fallecido hoy con 41 años en un accidente de coche ocurrido en el estado americano de Carolina del Sur.

Junto con el productor musical Darkchild, Daniels ha firmado las letras de una larga lista de éxitos del pop mundial, entre los que se encuentran o «Lose My Breath» de las Destiny's Child; «Telephone», de Lady Gaga y Beyoncé, «If You Had My Love» de Jénnifer Lopez, o «It’s Not Right But It’s Okay» de Whitney Houston.

Ganador de un premio Grammy en 2000 por el hit de las Destiny's «Say My Name», obtuvo de nuevo otra nominación en 2013 por «Love and War» de Tamar Braxton y también trabajó en singles de las Spice Girls, George Michael, Alicia Keys, Toni Braxton, Michael Jackson y Janet Jackson.

En los últimos años, Daniels aparecía de forma periódica junto a su mujer o en dos «reality shows» de la televisión americana, «Braxton Family Values» y «Tamar & Vince».

Precisamente ha sido ella, April Daniels, la que ha dado a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram: «Con una profunda tristeza, damos a conocer la muerte de nuestro querido marido, padre, miembro de la familia y amigo LaShawn Daniels, que ha sido víctima de un accidente mortal en Carolina del Sur», reza el mensaje. «Ganador de un premio Grammy, productor y autor de canciones, Daniels era un hombre con una fe extraordinaria y un pilar en nuestra familia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por las numerosas muestras de amor y apoyo».

Entre las condolencias se encuentra la de Dawn Richard, que colaboró on Daniels en numerosos proyectos, entre ellos el grupo Diddy Dirty Money. La artista tuiteaba en su cuenta: «Estoy devastado. ¿LaShawn Daniels muerto? Estoy en "shock". Este hombre llevó mi habilidad vocal hasta nuevos niveles mientras trabajamos en Dirty Money. Una de las personas más divertidas y con el mejor corazón. Un talento único y un alma hermosa».