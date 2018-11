Monkey Week, o cómo convertir Sevilla en un «backstage» gigante La capital andaluza vibra esta semana con más de 200 conciertos en salas y otros espacios de la ciudad

Músicos, fans, técnicos de sonido, vecinos, organizadores y turistas se entremezclan estos días por las calles de Sevilla en uno de los festivales más heterogéneos, completos y divertidos del panorama nacional: Monkey Week. Su centro neurálgico estáen el Espacio Santa Clara, la Alameda de Hércules y sus alrededores, pero la vocación del festival persigue expandir su influencia y contagiar de música multitud de salas, espacios, plazas y calles de la ciudad.

Ante una audiencia que abarrotaba desde temprano la capilla doméstica de la Iglesia de San Luis de los Franceses, la décima edición de esta cita dio el pasado domingo el pistoletazo de salida a su titánica programación con un concierto irrepetible. Un total de 60 niños de la Escuela Coral Jardín Menesteo interpretaron un repertorio muy especial, compuesto por versiones de canciones de Camarón de la Isla, Lole y Manuel, Vainica Doble, Zombies, Gabinete Caligari, Family y Novedades Carminha. Después, Sevilla ha vivido un lunes, martes y miércoles frenéticos, pero lo mejor está por llegar.

Hoy arrancan las Noches SON Estrella Galicia, que engalanarán el céntrico Teatro Alameda con una programación especial y diferente que celebra el décimo aniversario del festival. Será un total de siete directos que darán comienzo este jueves con la esperada actuación del dúo compuesto por Maria Arnal i Marcel Bagés, a las 21.30 horas. Este concierto supone además la última actuación de la exitosa gira de estos artistas en 2018.

En los dos siguientes días, y haciendo un guiño a ese «descubre hoy la música del mañana» que ha sido el leit motiv de Monkey Week durante estos diez años, se podrá disfrutar del reencuentro con una serie de artistas que en su momento pasaron en el festival como promesas y ahora son todos unos reconocidos y aplaudidos veteranos de nuestra escena. Ya en la jornada del viernes serán tres los directos que podremos disfrutar de nuevo en el Teatro Alameda. En esta ocasión le tocará el turno a Lorena Álvarez, que llegará en torno a las 21.30h. Le seguirán Biznaga, cuya actuación está programada para las 23.00 horas y cerrarán la jornada unos Novedades Carminha, dispuestos a arrasar a partir de las 00.30 horas.

El sábado 24 continuará la fiesta con tres pesos pesados del panorama musical nacional. Los murcianos Perro derrocharán energía en el teatro sevillano desde las 21.30 horas, mientras que Pony Bravo, a los que se poidrá ver a las 23.00 horas y que además juegan en casa. El colofón estará encarnado en la figura de unos inspiradísimos Toundra, que pondrná el punto y final ya entrada la medianoche, a las 00.30 horas.

En el hall del mismo Teatro Alameda se podrá disfrutar de El Ambigú de SON Estrella Galicia. El viernes a partir de las 19.00 horas, y el sábado al mediodía, de 14.00 a 16.00, y por la tarde de 18.30 a 21.00 horas, habrá un total de siete conciertos, cuyos protagonistas se desvelarán durante el mismo festival a través de las RRSS de Monkey Week y de SON Estrella Galicia. La mayoría serán artistas ya participantes en el festival pero en formatos diferentes y exclusivos, y también habrá un artista internacional

El escenario de la pista de coches de choque, un clásico del festival después de tres años de éxito en en plena Alameda de Hércules, tendrá un total de veinte conciertos, comenzando a las 16.45 de hoy con el dúo chileno La Big Rabia, tras los que llegarán Vera Fauna, The Magic MOR y Terry vs Tori, para dejar paso posteriormente a The Kitsh y Los Voluble, que cerrarán la primera de las jornadas en estas tablas patrocinadas por Jägermusic.

Ya en el viernes serán seis las formaciones que se moverán al ritmo de las bocinas más estridentes, de manera que, desde las 16.15 horas, Baiuca, Vulk, Los Viejos, Her's y Albany desfilarán por la pista, cuya programación clausurarán Los Nastys, quienes tienen una canción inspirada precisamente por ese escenario.

El carrusel de nombres continúa el sábado, día en el que la programación se amplía para acoger hasta un total de ocho bandas. Desde las 13.30 horas llegará la bofetada punk de Yawners, para seguir con Suko Pyramid y Ambre. A las 17 horas le tocará el turno a Puma Pumku, Haiku Garden y Candeleros, que comenzarán su actuación a las 19.45 horas. Alrededor de las 20.45 llegarán los vieneses Tents, mientras que el cierre vendrá de manos de Bronquio, que se encargará de dejar en la retina y el corazón imágenes grabadas con luces de colores.

La Sala Even acogerá la fiesta Primavera Labels, abriendo este mismo jueves a las 23.30 horas con Conttra, a los que seguirán uno de los nombres más esperados sin duda alguna de los showcases de esta décima edición del Monkey: Cupido, la insólita unión entre Solo Astra y Pimp Flaco, un crossover que promete arrasar la próxima temporada. A las 2.00 llegará el turno de otra promesa dispuesta a comerse el mundo a base de kinkidelia: Derby Motoreta's Burrito Kachimba, la última sorpresa surgida del Sur. Los directos acabarán con F/E/A y su tormenta sónica. Pero no la fiesta, que aun continuará con dos a los mandos de la cabina de la Sala Even.

Por otro lado, el Festival Marvin CDMX descubrirá nuevos talentos allende los mares arrancando hoy jueves en la Sala La Calle. La velada comenzará con el directo de Quiero Club a partir de la medianoche, Carmen Costa tomará los mandos a eso de la 1.15 horas de la madrugada, y cerrarán Los Viejos.

Live Nation ha organizado otra fiesta en Monkey Week,el viernes en la Sala Even. Reuniendo lo más destacado de su flamante cantera y bajo el título "Emerging Talent Showcase & Party", la promotora reincide en la Ciudad de la Música con una velada de infarto compuesta por los conciertos de St. Woods, Terry Vs. Tory y Bifannah. La cita comenzará a partir de la medianoche y St. Woods será el encargado de cortar la cinta inaugural de tan insigne noche. Alrededor de la 1.15 horas le tocará el turno a Terry Vs. Tory y, tras ellos, subirá Bifannah al escenario de Sala Even, en torno a las 2.30 horas. Los encargados de hacernos bailar hasta que se haga de día serán Cigarettes & Alcohol Djs, que cierran la programación de una propuesta solo apta para oídos selectos.

Toda esta programación es, sin embargo, una pequeña parte de lo que ofrece Monkey Week hasta el domingo. La programación, los precios de los conciertos y abonos, asi como los horarios, pueden conocer en la web oficial.