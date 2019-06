Mick Jagger habla tras su operación cardiaca y dice que prefiere ahora las giras más cortas El líder de los Rolling Stone cuenta en su primera entrevista que están preparando un nuevo tour que, para su gusto, debe ser solo de «tres o cuatro meses al año»

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, ha concedido su primera entrevista dos meses después de someterse a una operación del corazón. Confirmando lo que todos querían escuchar: «Me siento bastante bien». Además, el artista ha hablado de que quiere cambiar el tiempo de las duraciones de las giras.

Jagger ha realizado su primera entrevista con Q107, una radio canadiense, en donde ha explicado que le gusta salir de gira pero no de la misma forma que antes. «Ya no lo hago constantemente, 12 meses al año. Cuando eres joven es lo que haces. Hoy en día, paso tres o cuatro meses al año en la carretera y me parece un equilibrio lógico».

Respecto a su estado físico, el cantante ha dicho: «He estado ensayando mucho últimamente, en las últimas semanas… Esta mañana he hecho un poco de gimnasio. Nada loco. Luego entro a ensayar con el resto de la banda». Confirmando así que está plenamente inmerso ya en la preparación de la próxima gira.

A principios de abril, Jagger se sometió a una importante operación de corazón que se llevó a cabo con éxito, y que consistió en un cambio de válvula cardíaca a través de la arteria femoral. Debido a este imprevisto, el grupo debía aplazar la gira, y el propio cantante se disculpaba de esta manera: «Estoy desolado por tener que posponer la gira pero me esforzaré mucho para volver al escenario tan pronto como sea posible. Un vez más, enormes disculpas para todo el mundo».

De hecho, el pasado mayo Jagger sorprendió a sus seguidores subiendo un vídeo a Twitter en el que se le veía saltando y bailando después de que le hayan reemplazado la válvula aórtica por catéter, un procedimiento poco invasivo que permite reparar la válvula sin tener que seccionar el tórax, por lo que se reduce el periodo de recuperación.