Michael Jackson: no cumplir los 60 años El cantante murió en junio de 2009 tras sufrir un ataque al corazón

Rosa Belmonte

Sesenta años no son nada, miren a Sharon Stone, pero para Michael Jackson (29 de agosto de 1958-25 junio de 2009) quizá habrían sido demasiado. Sus últimas imágenes con vida muestran a un Jacko delgadísimo que se podía poner las chaquetas femeninas de Balmain, pero que bailaba enérgicamente. Se ve en «This is it», que condensa más de cien horas de ensayos para la gira anunciada de 50 conciertos. Un día de junio se despidió hasta el día siguiente, pero no volvió. Murió el 25 tras una dosis de Propofol, anestésico que, junto a otros medicamentos, provocó el ataque al corazón que acabaría con su vida. El doctor Conrad Murray fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio (se había declarado culpable).

Tras su muerte se empezaron a publicar noticias disparatadas. Su propia vida lo había sido, lo que no es incompatible con su grandeza artística. Por un lado, las cirugías plásticas, que alguna vez fueron reconstructivas (en la época en que era novio de Brooke Shields grabó un anuncio de Pepsi y se le quemó el cuero cabelludo). Por otro, esa nariz que dio lugar a la mejor historia. Un tipo dijo que vio en la morgue el cuerpo de Michael Jackson sin nariz. Un empleado también contó que en su casa tenía un bote de narices falsas y pegamento de maquillaje. Que la de verdad había desaparecido a causa de las cirugías. Lo del blanqueamiento era fruto del vitíligo.

Un día apareció con abaya en Bahrein y otro descolgó a su hijo Blanket en un balcón del Adlon de Berlín. Aunque quizá lo más loco fue casarse con Lisa Marie Presley. En su testamento, nombró a su madre, Katherine, tutora de sus tres hijos y a Diana Ross tutora suplente. En 2005 había sido juzgado por abuso sexual a un niño, pero fue absuelto. Y siempre se habló de otros acuerdos. El funeral se celebró donde los ensayos de «This is it», en el Staples Center. Con autobuses negros y un ataúd dorado, color C3P0 (25.000 dólares). Había hecho de verdad el moonwalk, el paso de baile en el que se deslizaba hacia atrás con la punta de los pies.