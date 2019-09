Las mejores canciones de rock del siglo XXI en la lista RockFM 500 Estos son los temazos desde el año 2000 elegidos por la audiencia

En esta lista se nota que con el cambio de siglo el rock empezó a dar menos clásicos instantáneos, porque hay menos canciones seleccionadas por la audiencia de Rock FM para el ranking de las mejores canciones de rock de la historia. Pero aun así, hay temazos para dar y tomar firmados por Muse, Foo Fighters, Nickelback (¡Nickelback!), Wolfmother, Loquillo, The White Stripes o Chris Cornell entre otros.

BON JOVI "I'TS MY LIFE"

MUSE "PLUG IN BABY"

FOO FIGHTERS "BEST OF YOU"

GREEN DAY "WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS"

MUSE "UPRISING"

BRUCE SPRINGSTEEN "THE RISING"

AC/DC "STIFF UPPER LIP"

JET "ARE YOU GONNA BE MY GIRL"

NICKELBACK "HOW YOU REMIND ME"

BARRICADA "EN BLANCO Y NEGRO"

U2 "VERTIGO"

WOLFMOTHER "WOMAN"

RED HOT CHILI PEPPERS "OTHERSIDE"

GREEN DAY 2AMERICAN IDIOT"

LOQUILLO "ROCK AND ROLL STAR"

RED HOT CHILI PEPPERS "SCAR TISSUE"

R.E.M "IMITATION OF LIFE"

THE WHITE STRIPES "SEVEN NATION ARMY"

MUSE "TIME IS RUNNING OUT"

MICK JAGGER "GOD GAVE ME EVERYTHING"

LINKIN PARK "NUMB"

JOEY RAMONE 2WHAT A WONDERFUL WORLD"

GREEN DAY "BOULEVARD OF BROKEN DREAMS"

LOQUILLO "FEO FUERTE Y FORMAL"

BON JOVI "HAVE A NICE DAY"

U2 "BEAUTIFUL DAY"

RED HOT CHILI PEPPERS "DANI CALIFORNIA"

THE DARKNESS "I BELIEVE IN A THING CALLED LOVE"

QUEENS OF THE STONE AGE 2NO ONE KNOWS"

CHRIS CORNELL "YOU KNOW MY NAME"