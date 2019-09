Las mejores canciones de rock de los '70 en la lista RockFM 500 El rock setentero obtiene 168 premiados en la lista de las mejores canciones del rock

Aunque después siguió habiendo grandísimos grupos, los '70 son para muchos la última gran década del rock. Y eso ha quedado reflejlado en la lista ROCKFM 500 con las mejores canciones de la historia del rock. Hay 169 temas de esta década.

1 QUEEN - BOHEMIAN RHAPSODY

2 AC/DC - HIGHWAY TO HELL

3 LED ZEPPELIN - STAIRWAY TO HEAVEN

6 PINK FLOYD - WISH YOU WERE HERE

9 JOHN LENNON - IMAGINE

11 EAGLES - HOTEL CALIFORNIA

12 DEEP PURPLE - SMOKE ON THE WATER

16 DIRE STRAITS - SULTANS OF SWING

20 LYNYRD SKYNYRD - SWEET HOME ALABAMA

21 DEREK & THE DOMINOS - LAYLA

22 BRUCE SPRINGSTEEN - BORN TO RUN

24 PINK FLOYD - ANOTHER BRICK ON THE WALL

27 BILLIE JOEL - PIANO MAN

28 QUEEN - WE WILL ROCK YOU

32 BOSTON - MORE THAN A FEELING

35 THE CLASH - LONDON CALLING

36 THE ALLMAN BROTHERS BAND - JESSICA

42 CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL - TRAVELLIN' BAND

48 LED ZEPPELIN - KASHMIR

50 BLACK SABBATH - PARANOID

52 QUEEN - DON'T STOP ME NOW

53 ZZ TOP - LA GRANGE

57 T-REX - GET IT ON

59 FLEETWOOD MAC - THE CHAIN

60 LED ZEPPELIN - ROCK AND ROLL

63 DAVID BOWIE - HEROES

64 KANSAS - DUST IN THE WIND

65 RAMONES - BLITZKRIEG BOP

67 THE WHO - BABA O' RILEY (TEENAGE WASTELAND)

72 KISS - I WAS MADE FOR LOVIN' YOU

73 THE POLICE - ROXANNE

74 PATTI SMITH - BECAUSE THE NIGHT

76 NEIL YOUNG - HEART OF GOLD

79 BOB DYLAN - KNOCKIN' ON HEAVENS DOOR

81 IGGY POP - THE PASSENGER

87 LOU REED - WALK ON THE WILD SIDE

103 BOB DYLAN - HURRICANE

104 DAVID BOWIE - STARMAN

108 STATUS QUO - WHATEVER YOU WANT

111 THE WINGS - BAND ON THE RUN

113 AMERICA - A HORSE WITH NO NAME

114 THIN LIZZY - THE BOYS ARE BACK IN TOWN

115 THE EAGLES - TAKE IT EASY

116 SUPERTRAMP - GIVE A LITTLE BIT

122 THE VELVET UNDERGROUND - SWEET JANE

131 STEVE MILLER - BAND THE JOKER

132 LED ZEPPELIN BLACK DOG

133 VAN MORRISON - BRIGHT SIDE OF THE ROAD

139 THE POLICE - MESSAGE IN A BOTTLE

143 FLEETWOOD MAC - GO YOUR OWN WAY

145 QUEEN - WE ARE THE CHAMPIONS

146 AC/DC - WHOLE LOTTA ROSIE

148 BURNING - ¿QUÉ HACE UNA CHICA COMO TU…?

149 THE ROLLING STONES - BROWN SUGAR

152 DEEP PURPLE - HIGHWAY STAR

153 LYNYRD SKYNYRD - FREE BIRD

155 EAGLES - NEW KID IN TOWN

156 AC/DC - LET THERE BE ROCK

159 DIRE STRAITS - LADY WRITER

162 THE WHO - WHO ARE YOU

165 IRON BUTTERFLY - IN-A-GADDA-DA-VIDA

168 DAVID BOWIE - THE MAN WHO SOLD THE WORLD

169 BLONDIE - ONE WAY OR ANOTHER

170 THE BEATLES - LET IT BE

171 MEAT LOAF - PARADISE BY THE DASHBOARD LIGHTS

172 RAMONES - SHEENA IS A PUNK ROCKER

173 DEEP PURPLE - CHILD IN TIME

180 STATUS QUO - DOWN DOWN

181 ALICE COOPER - SCHOOL´S OUT

182 THE ROLLING STONES - IT´S ONLY ROCK AND ROLL (BUT I LIKE IT)

184 SANTANA - BLACK MAGIC WOMAN

186 PINK FLOYD- MONEY

188 SEX PISTOLS - GOD SAVE THE QUEEN

190 THE KNACK - MY SHARONA

193 BAD COMPANY CAN´T GET ENOUGH

199 GEORGE HARRISON - MY SWEET LORD

203 FREE ALL - RIGHT NOW

211 ERIC CLAPTON - COCAINE

213 AMERICA - SISTER GOLDEN HAIR

222 DON MCLEAN - AMERICAN PIE

225 DEEP PURPLE - BURN

226 ROD STEWART - HOT LEGS

229 UFO - DOCTOR DOCTOR

230 JOHN FOGERTY - ROCKIN ALL OVER THE WORLD

231 TRIANA - ABRE LA PUERTA

233 ROD STEWART - MAGGIE MAY

234 PINK FLOYD - ECHOES

235 THE KINKS - LOLA

237 THE POLICE - WALKING ON THE MOON

238 STEVE MILLER BAND - SERENADE FROM THE STARS

241 T.REX - CHILDREN OF THE REVOLUTION

242 THE DOORS - RIDERS ON THE STORM

243 EAGLES - HEARTACHE TONIGHT

244 RAINBOW - MAN ON THE SILVER MOUNTAIN

251 SANTANA - EUROPA

252 ZZ TOP - TUSH

254 GRAND FUNK RAIL - ROADWE´RE AN AMERICAN BAND

256 RAM JAM - BLACK BETTY

258 DAVID BOWIE - REBEL REBEL

260 STATUS QUO - WHAT YOU'RE PROPOSIN

261 SUPERTRAMP - THE LOGICAL SONG

267 THE DOBBIE BROTHERS - LONG TRAIN RUNNING

268 JETHRO TULL - AQUALUNG

269 ELVIS PRESLEY - ALWAYS ON MY MIND

270 LED ZEPPELIN - IMMIGRANT SONG

271 PINK FLOYD - COMFORTABLY NUMB

272 MEAT LOAF - BAT OUT OF HELL

280 THE DOORS - L.A.WOMAN

287 THE GUESS WHO - AMERICAN WOMAN

290 NEIL YOUNG - LIKE A HURRICANE

299 BOB SEGER - ALL TIME ROCK AND ROLL

300 THE VELVET UNDERGROUND - ROCK & ROLL

302 THIN LIZZY - WHISKEY IN THE JAR

307 THE POLICE - CAN´T STAND LOSING YOU

309 BOB MARLEY - NO WOMAN NO CRY

312 SLADE - C´MON FEEL THE NOIZE

315 SIMON & GARFUNKEL - BRIDGE OVER TROUBLED WATER

318 DEEP PURPLE - STRANGE KIND OF WOMAN

324 AEROSMITH - COME TOGETHER

330 THE WHO - WON´T GET FOOLED AGAIN

333 STEVIE WONDER - SUPERSTITION

335 HEART - BARRACUDA

338 STEVE MILLER BAND - TAKE THE MONEY AND RUN

342 RAINBOW - ALL NIGHT LONG

346 T.REX - 20TH CENTURY BOY

348 FLEETWOOD MAC - DON´T STOP

350 TOM PETTY - AMERICAN GIRL

353 VAN HALEN - AINT TALKIN BOUT LOVE

356 RAMONES - DO YOU WANNA DANCE

357 QUEEN - TIE YOUR MOTHER DOWN

358 SUPERTRAMP - BREAKFAST IN AMERICA

360 PINK FLOYD - SHINE ON YOU CRAZY DIAMOND

361 CHICAGO - 25 OR 6 TO 4

368 THE SWEET - BALLROOM BLITZ

370 BLACK SABBATH - HEAVEN & HELL

376 AC/DC - T.N.T

379 RUSH - TOM SAWYER

384 DIRE STRAITS - BROTHERS IN ARMS

393 LED ZEPPELIN - WHEN THE LEVEE BREAKS

398 RAINBOW - SINCE YOU´VE BEEN GONE

401 STEVE MILLER BAND - FLY LIKE AN EAGLE

403 JETHRO TULL - THICK AS A BRICK (EXTRACT)

404 QUEEN - BICYCLE RACE

407 KANSAS - CARRY ON MY WAYWARD SON

409 PETER FRAMPTON - BABY, I LOVE YOUR WAY (LIVE)

410 CHEAP TRICK - SURRENDER

413 GARY MOORE - PARISIENNE WALKWAYS

414 MOUNTAIN - MISSISSIPPI QUEEN

415 ROD STEWART - TONIGHT´S THE NIGHT

419 KISS - DETROIT ROCK CITY

420 ELTON JOHN - TINY DANCER

421 FREE - WISHING WELL

433 IGGY POP - LUST FOR LIFE

436 BURNING - MUEVE TUS CADERAS

437 FOREIGNER - COLD AS ICE

440 ASFALTO - DÍAS DE ESCUELA

457 BLACK SABBATH - WAR PIGS

459 PINK FLOYD - TIME

460 ELTON JOHN - CROCODILE ROCK

462 BOSTON - SMOKIN

465 YES - ROUNDABOUT

468 AMERICA - VENTURA HIGHWAY

484 POCO - ROSE OF CYMARRON

489 THE ROLLING STONES - ANGIE

491 FACES - STAY WITH ME

492 THIN LIZZY - JAILBREAK

493 KISS - ROCK AND ROLL ALL NITE

499 THE SWEET - FOX ON THE RUN