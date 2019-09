Las mejores canciones de rock de los '50 en la lista RockFM 500 La década que vio nacer el género está presente entre las preferencias de la audiencia, como no podía ser de otra manera

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 29/09/2019 18:28h

Es realmente complicado establecer una fecha y un autor para el rock'n'roll. Fue una creación coral, que se produjo a lo largo de unos pocos años. Lo que sí está claro es que nació en los cincuenta, una década que tiene su presencia en la lista de las mejores canciones de la historia del género ROCKFM 500. Estas han sido las seleccionadas por la audiencia, que han colocado la primera en el puesto 31. Son pocas, pero matonas.

31 ELVIS PRESLEY - JAILHOUSE ROCK

77 CHUCK BERRY - JOHNNY B. GOODE

98 LITTLE RICHARD - LUCILLE

208 JERRY LEE LEWIS - GREAT BALLS OF FIRE

246 ELVIS PRESLEY - HOUND DOG

405 BILL HALLEY & HIS COMETS - ROCK AROUND THE CLOCK